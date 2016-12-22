هادي: أيادي السعودية على اليمن بيضاء منذ عقود

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس أن المملكة العربية السعودية أياديها البيضاء وبصماتها شاهدة على أفعالها الخيرية والإنسانية منذ عقود مضت.

وبعد أداء د. شايع محسن الزنداني اليمين الدستورية أمام هادي في عدن، بمناسبة تعيينه سفيراً لليمن لدى المملكة، وجّه الرئيس اليمني السفير شايع بما يلزم لتمثيل بلده في هذه المرحلة والظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.

وقال: إنّ «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وراعية للجوار والسلام والأمن في اليمن، ومواقفها مع شعبنا ليست وليدة اللحظة في نصرة الشعب اليمني من خلال عاصفة الحزم، بل أياديها البيضاء وبصماتها شاهدة على أفعالها الخيرية والإنسانية منذ عقود مضت».

وأضاف: «إن عليكم في هذه المرحلة أن تكونوا عوناً في حمل رسالة وواقع اليمن وشرح تحولاته لمختلف الفعاليات والمنظمات التي تلتقون بها للوقوف على واقع التحولات التي يمر بها الوطن منذ الانقلاب على توافقه وإجماعه الوطني المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته من قبل الحوثي وصالح ومن خلفهم إيران لفرض واقع جديد يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا السمحة ولمعاداة جيراننا ومحيطنا الإقليمي».