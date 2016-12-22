مقترحات مصرية لتفعيل الحرب الدولية على الإرهاب

تدفع مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة بجملة مقترحات بشأن تفعيل الحرب الدولية على الإرهاب، لتقوم على استراتيجية شاملة تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

ووجه اجتماع مصغر ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمواصلة مصر مساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.. بالتزامن أكد الرئيس المصري دعم بلاده اللامحدود لدولة العراق لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد أي تدخلات مضرة بنسيجه الاجتماعي.

وعقد السيسي اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، فضلاً عن الدفع نحو تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التي تم إنشاؤها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسي ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت بدعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وحرصها على مساندة كل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق. وشدد خلال لقائه وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء شعبه.

وأشاد السيسي بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى وقوف مصر إلى جانب العراق في محاربة هذا الخطر الذي يهدد وحدة المجتمعات العربية، بل والعالم أجمع.

وأعرب في هذا الإطار عن تقدير مصر للنجاحات التي حققتها القوات العراقية في المواجهات العسكرية ضد قوى الإرهاب، مشيراً إلى تطلع مصر، لمواصلة تلك النجاحات في آخر معاقل الإرهاب بالموصل.

وأكد السيسي ترحيب مصر بتكثيف التعاون بين البلدين، مشيراً إلى استعداد مصر الدائم لتقديم كل أشكال المساندة والدعم للعراق، وذلك لتعزيز جهود التنمية الشاملة وإعادة الاستقرار والأمن، وأعرب عن ثقته بقدرة العراق على تجاوز التحديات الحالية والمضي على طريق التقدم والازدهار.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية العراقي خصوصية العلاقات المصرية- العراقية وتميزها، مشيراً إلى تطلعه لمزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين في كل المجالات خلال الفترة المقبلة.