مصرع 11 حوثيا في الساحل الغربي

ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن 11 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، لقوا حتفهم في غارة جديدة للتحالف العربي استهدفت موقعا في منطقة المغرس بمديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" قد أفاد في وقت سابق بمقتل 29 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع قوات الشرعية اليمنية، في جبهة الساحل الغربي.

وتركزت المعارك في المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحي. وتم استهداف مركبات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، كانت قادمة من منطقة جبل رأس إلى الجراحي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية باشتداد المعارك بين قوات النخبة الحضرمية ومسلحي القاعدة في وادي عمد بحضرموت.

يأتي هذا بعد إعلان محافظ حضرموت إحكام السيطرة على وادي المسيني وطرد مسلحي القاعدة، إثر تكبدهم خسائر ميدانية وبشرية كبيرة خلال الاشتباكات، التي انطلقت قبل يومين ضمن عملية الفيصل.

في الأثناء، قصفت قوات الشرعية اليمنية بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مديرية كـتاف، في محافظة صعدة، بالتزامن مع غارات جوية، استهدفت مركبات عسكرية في أكثر من منطقة في المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية أن القصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، على مواقع الحوثيين وتحصيناتهم، في جبال كـتاف، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.