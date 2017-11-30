القوات السعودية تصد هجوماً لميليشيات الحوثي والمخلوع

تمكنت القوات السعودية المشتركة، الخميس، من صد هجوم لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبالة الخوبة في منطقة جازان.

وأفادت قناة "العربية" أن فصائل من الميليشيات تخطت الحدود اليمنية باتجاه الحدود السعودية، محاولة الهجوم على نقاط رقابية عسكرية عبر عدة محاور، لكنها فشلت بعد أن تعاملت معها القوات السعودية من خلال الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، بمساندة من طيران التحالف الذي استهدف التعزيزات العسكرية القادمة إليهم.

وأكدت مصادر أن القوات السعودية قتلت العشرات من عناصر الميليشيات، ودمرت 3 صواريخ من طراز "كورنيت" و3 مدافع متحركة وعدداً من القذائف والذخائر.