التخلص من الأشباح القانونية للتضخم في البرازيل

أوشكت المعركة القانونية التي استمرت لعقود من الزمن بين المستهلكين والمؤسسات المالية بشأن تأثير السياسات الاقتصادية للبرازيل في الثمانينيات والتسعينيات على الانتهاء. وفي ديسمبر الماضي، قدم محامون يمثلون أصحاب المطالب إلى المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل طلباً للتصديق على تسوية مع البنوك.

وإذا صادقت المحكمة على الاتفاق، ستعود التسوية بمنافع كبيرة على المدخرين. ولكن يقدر بأكثر من مجرد يوم دفع لحوالي مليون من أصحاب المطالب الذين طال انتظارهم، فإن التعويض الذي أمرت به المحكمة سيشكل أيضاً نهاية رسمية لحرب البرازيل على التضخم المفرط التي لا نهاية لها على ما يبدو.

وخلال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، سعت الحكومة البرازيلية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وعُملتها. وفي ذروة الأزمة، بلغ التضخم السنوي 2477٪، وبهذا المعدل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والبضائع المنزلية بشكل يومي.

وقد أدت سلسلة من السياسات غير الناجحة إلى تسريع وتيرة التضخم في العقود العامة والخاصة، مما أثر في الأجور والإيجارات والودائع المصرفية. وأدت التدابير المثيرة للجدل إلى حد كبير - مثل مصادرة الودائع المصرفية في عام 1990 - إلى وقف التضخم لفترة وجيزة ولكنها ساهمت في ركود عميق.

وقد أدى تنفيذ خطة بلانو ريال «الخطة الحقيقية» في عام 1994 إلى تحقيق بعض الانتعاش من خلال تقديم مجموعة من تدابير الاستقرار التي أدت إلى خلق العملة الحالية. ولكن هذه الأوقات كانت أيضاً مضطربة سياسياً حيث عززت انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد 20 سنة من الدكتاتورية العسكرية.

وكان التضخم المفرط وعواقبه الاجتماعية قضية اقتصادية للقادة البرازيليين الجدد، كما شكل تزايد عدم المساواة تهديداً خطيراً للآمال المنعقدة على الديمقراطية بالبلاد، وعلى الرغم من أن السياسيين تغلبوا في نهاية المطاف على الأزمة النقدية، إلا أن التوترات الاقتصادية لم تختف حقاً، حتى بعد وضع خطة عام 1994.

وقد كلفت كثير من التدابير النقدية الفاشلة المواطنين مبالغ كبيرة؛ ونتيجة لذلك، واجهت جميع خطط تحقيق الاستقرار في هذه الفترة إجراءات قانونية، بما في ذلك بلانو ريال، وهذا على الرغم من نجاحها. وكانت المحاكمات التي تشكك في هذه الخطة الاقتصادية تنتظر باستمرار قراراً نهائياً من المحكمة العليا.

وحذر الكثيرون في البرازيل، ولا سيما أعضاء البنك المركزي، من أن استمرار التقاضي بشأن السياسات النقدية الماضية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام المالي، مما سيؤدي بدوره إلى عجز اقتصادي جديد، مثل عدم كفاية الائتمان في الاقتصاد.

ويبدو أن هذا الاحتمال كان له تأثير صارخ في المحكمة العليا في البلاد. من الناحية التاريخية، حيث انحازت المحكمة العليا مع المستهلكين في القضايا المتعلقة بتسويات التضخم على الودائع الادخارية. لكن القضاة خففوا أيضاً من قراراتهم في القضايا ذات الآثار الاقتصادية الكبيرة.

وفي حالة الملاحقات القضائية التي تنطوي على وضع سياسة اقتصادية، لم يتخذ أي قرار نهائي، على الرغم من وجودها في جدول الدعاوى لسنوات. ولهذا يمكن تفسير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر - والذي صادق عليه النائب العام - على أنه نتيجة تدابير المحكمة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاقية. وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من المشاحنات القانونية، اتفق المستهلكون والمؤسسات المالية على أن النهج التفاوضي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، ونتيجة لذلك، وبصرف النظر عن النتيجة النهائية، من المرجح أن تنسحب البنوك بشكل أسهل مما تخشاه السلطات.

ووفقاً للتقارير، فإن التسوية النهائية ستكون بالقرب من 12 مليار ريال برازيلي (3.8 مليارات دولار)، وهي بعيدة كل البعد عن تقديرات البنك المركزي السابق بقيمة 150 مليار ريال برازيلي، أو 341 مليار ريال برازيلي توقعها فيبرابان، الاتحاد البرازيلي للبنوك.

وفي حال وصلت هذه الرحلة القانونية الطويلة إلى نهايتها هذا العام، فإن استكمال قانون الإجراءات المدنية البرازيلي يستحق الكثير من الائتمان. وتشجع التغييرات التي نفذت في مارس 2016 الخصوم على استخدام الوساطة والتحكيم، وهي خطوة تهدف إلى خفض عشرات الملايين من الدعاوى المدنية التي تعوق المحاكم حالياً. ويمكن أن تساعد هذه التغييرات على إنهاء القضايا القانونية الجارية الأخرى.

ومن شأن الاتفاق المعتمد أن ينهي الصراع القانوني المعقد والمثير للخلاف، الذي منع الزعماء البرازيليين منذ فترة طويلة من التخلي عن إرث المبادرات الاقتصادية الفاشلة. وسيكون ذلك بمثابة خبر سار للمستهلكين في البرازيل، والمؤسسات المالية، فضلاً عن الصحة الاقتصادية العامة للبلد.

كاميلا فيلارد دوران - أستاذة القانون في جامعة ساو باولو، وزميلة سابقة في جامعة أكسفورد برينستون العالمية في كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية

أرنولدو والد - أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو