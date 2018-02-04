جهود ناجحة في مواجهة الأمراض

شهد العام المنصرم تحقيق إنجازات في مجال الصحة العالمية، حيث تم إحصاء 18 نجاحاً فريداً من نوعه في عام 2017 ، فقد كان أول نجاح ملحوظ هو عندما بدأت غينيس للأرقام القياسية بتسجيل أكبر تبرعات من الأدوية التي تقدم خلال فترة 24 ساعة، تم التبرع بأكثر من 207 ملايين جرعة أدوية لعلاج الأمراض المدارية المهملة بما في ذلك داء دودة غينيا ومرض الجذام ومرض التراخوما.

والثاني القضاء على مرض التراخوما النشط في الهند وفي المكسيك وكمبوديا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية. والثالث المزيد من التقدم تجاه القضاء على داء كلابية الذنب البشري المسبب للعمى، والرابع انخفاض كبير في عدد من التهابات دودة غينيا، والخامس احراز تقدم بالقضاء على مرض الجذام.

في حين أن التقدم الذي تم إحرازه، والسادس احراز التقدم بلقاح التيفوئيد الجديد، والسابع التقدم في القضاء على الحصبة، بينما حازت الحرب على مرض زيكا المركز الثامن على قائمة الإنجازات الصحية في عام 2017، والتاسع القضاء على شلل الأطفال، وفي العاشر إنشاء تحالف ابتكارات لتطوير لقاحات ضد التهديدات بالأمراض المعدية.

وتعكس البنود المدرجة في قائمتي (11 إلى 16) التقدم الذي تم إحرازه في أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والمعدية، و17 أدخال تحسينات على علاج فيروس نقص المناعة ، والاخير التقدم بعلاج مرض السيلان.

ومع إعادة ضبط المجتمع الصحي العالمي لساعته السنوية - حيث بدأتُ في تصنيف القصص الصحية الكبرى لعام 2018 ، يجب أن نتوقف لحظة للتفكير في الأشهر الـ 12 المنتهية حيث تمكن مجتمع الصحة العالمي من إنقاذ ملايين الأرواح فتخيل ما الذي سوف نحققه في سنة غير عادية.

ملفين سانيكاس - طبيب الصحة العامة واللقاحات وخبير طبي إقليمي في شركة الأدوية سانوفي باستور.