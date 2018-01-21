تشغيل العمالة والأرباح و منافسة الروبوتات

أصبح تبديد المخاوف والجزع بشأن الروبوتات الشغل الشاغل الرئيسي في مجال الدفاع عن عقائد المال والأعمال. يذهب الحس السليم ــ بعيداً عن الحماقات ــ إلى أن عدد الوظائف المتاحة للبشر يتناقص كلما تزايد عدد الوظائف المؤتمتة (المحولة إلى التشغيل الآلي). وتُعَد السيارة من دون سائق المثال الرئيسي في هذا السياق. فإذا كان بوسع السيارات أن تقود نفسها، فماذا قد يحل بالسائقين الخصوصيين، وسائقي سيارات الأجرة، وما إلى ذلك؟

تٌنبئنا النظرية الاقتصادية بأن مخاوفنا لا أساس لها من الصحة. ذلك أن ربط الآلات بالعمال يزيد من إنتاجهم لكل ساعة عمل. ثم يصبحون أمام اختيار يحسدون عليه: فإما أن يعملوا عدد ساعات أقل بنفس الأجر السابق، أو يعملوا نفس عدد ساعات العمل في مقابل أجر أعلى.

ومع انخفاض تكلفة السلع الحالية، يُصبِح لدى المستهلكين قدر أكبر من المال لزيادة الإنفاق على نفس السلع أو سلع مختلفة. وفي كلتا الحالتين، لا يوجد سبب يدعونا إلى توقع خسارة صافية للوظائف البشرية ــ أو أي شيء غير تحسن مستويات المعيشة على نحو متواصل.

ويؤكد التاريخ كل هذا. فعلى مدار آخر مئتي عام أو نحو ذلك، كانت الإنتاجية في ارتفاع مضطرد ، وقد اختار الناس الذين يعيشون في الغرب المزيد من أوقات الفراغ والدخل الأعلى في نفس الوقت. فانخفضت ساعات العمل في الدول الغنية بنحو النصف منذ عام 1870.

كان أهل الاقتصاد يعتقدون دوماً أن الموجات السابقة من تدمير الوظائف أدت إلى نوع من التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل على مستوى أعلى من تشغيل العمالة والأرباح. ولكن إذا كان بوسع الروبوتات أن تحل فعلياً محل البشر، لا أن تزيحهم فحسب، فمن الصعب أن نرى أي نقطة توازن إلى أن يصبح الجنس البشري ذاته زائداً عن الحاجة.

روبرت سكيدلسكي - أستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة وارويك