التركيز على التجارة ليس حلاً

أضحى التفاوت شاغلاً سياسياً رئيسياً في الاقتصادات المتقدمة - وذلك لسبب وجيه. في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير التفاوت العالمي لعام 2018 الذي صدر مؤخراً، ارتفعت حصة الدخل القومي عند أعلى 1٪ من السكان من 11٪ في عام 1980 إلى 20٪ في عام 2014، مقارنة مع 13٪ فقط للحد الأدنى لنصف السكان.

وتميز اتجاهات مماثلة نسبيا، وإن كانت أقل وضوحا، البلدان الرئيسية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. ولتوضيح ارتفاع معدل التفاوت الذي بدأ في الثمانينيات وتسارع منذ مطلع القرن، أشار كثيرون إلى أن مؤشرات العولمة، مثل نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت أيضا منذ عام 1980. ولكن هل هذا الارتباط دليل قاطع على وجود علاقة سببية بين التجارة وعدم المساواة؟

وهناك بالتأكيد أسباب للشك في ذلك. فقد بلغ معدل التجارة العالمية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ذروتها في عام 2008 بنسبة 61٪، وبعد ارتفاع دام 35 عاماً، تراجع إلى 56٪ بحلول عام 2016 - في الوقت الذي بلغ فيه الخوف من العولمة ذروته السياسية.

ماذا لو نظرنا إلى العالم ككل، بدلاً من النظر لكل بلد على حدة؟ وكما أشار خافيير سالا- مارتن من جامعة كولومبيا في عامي 2002 و2006، حتى مع ارتفاع التفاوت الاجتماعي في كل بلد تقريبا، فقد انخفض بشكل كبير فيما بين البلدان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نجاح البلدان النامية مثل الصين والهند في زيادة دخل الفرد منذ الثمانينيات.

ومما لا شك فيه، أن هناك عوامل متعددة بما في ذلك التمدن، وارتفاع معدلات الادخار، وتحسين فرص الحصول على التعليم، وراء الأداء الرائع لهذه البلدان. ولكن إذا استخدم المرء الجغرافيا لعزل المحددات الخارجية للتجارة، يصبح من الواضح أن التجارة كانت من بين أقوى العوامل الدافعة للنجاح الاقتصادي في آسيا، وبالتالي التقارب بين العالمين المتقدم والنامي.

بالنسبة لشخص مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن ذلك يشير إلى أن نجاح آسيا جاء على حساب أميركا. وكانت وجهة النظر هذه حول التجارة سمة من سمات النظرية التجارية التي حكمت قبل ثلاثة قرون، قبل أن يشير آدم سميث وديفيد ريكاردو إلى أن التجارة عادة ما تعود بالنفع على كلا الشريكين، من خلال تمكينهما من الاستفادة من مزاياها النسبية .

لكن نظرية سميث وريكاردو لها قيود رئيسية: فهي لا تميز بين مواطني البلد، وبالتالي لا يمكنها معالجة قضية توزيع الدخل داخل البلد. وبالتالي، قد يكون نموذج هيكشر- أوهلين- ستولبر- سامويلسون أكثر فائدة، لأنه يميز بين العاملين وأصحاب رأس المال (المهارات) المادي أو المالي أو البشري.

وتوقعت نظرية هيكشر أولين، التي هيمنت على التفكير الاقتصادي الدولي في الفترة ما بين عام 1950 و 1970، أن التجارة الدولية ستفيد عامل الإنتاج الوفير (في البلدان الغنية وأصحاب رأس المال) وتضر بعامل الإنتاج النادر (في البلدان الغنية، والعمالة غير الماهرة). ويمكن للعمال أن يحصلوا على أجور أعلى إذا لم يضطروا إلى التنافس ضد العمالة الوفيرة في البلدان الأكثر فقراً.

ثم جاءت ثورات ما بعد عام 1980 في نظرية التجارة. قدم بول كروغمان وإلهنان هيلبمان العناصر المهملة سابقا للمنافسة غير الكاملة والعائدات الضخمة بشكل متزايد. وفي وقت لاحق، في عام 2003، أظهر مارك ميليتز كيف يمكن للتجارة أن تحول الموارد من الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الشركات ذات الإنتاجية العالية ، وقد أخطأ منتقدو العولمة فهم هذه النظريات الاقتصادية الجديدة، مدعين أنهم يطالبون بإعادة النظر في القضية التقليدية للتجارة الحرة.

غير أنه في ذلك الوقت تحديداً، بدا أن التنبؤ بنظرية التجارة هيكشر أولين بأن التجارة الحرة ستلحق الضرر بالعمال ذوي المهارات الأقل في البلدان الغنية، سيتحقق.

ومع ذلك لم تتحقق كل توقعات نظرية هيكشر أولين. وكما ذكر بينيلوبي غولدبرغ ونينا بافنيك في عام 2007، فإن التوقعات بأن التجارة سوف تقلل من معدل التفاوت في البلدان التي تضم أكبر عدد من العمال غير المهرة، لأن خدماتها في حاجة إلى مزيد من الطلب في سوق عالمية متكاملة، لم يتم تأكيدها بعد.

وقالوا: "هناك أدلة قاطعة"، "أن العمال الأقل مهارة في البلدان النامية" ليسوا أفضل حالا، على الأقل بالنسبة للعمال ذوي المستويات الأعلى من المهارة أو التعليم. وفي العام نفسه، وجد برانكو ميلانوفيتش ولين سكوير أن تخفيض التعريفات مرتبط بارتفاع التفاوت في البلدان الفقيرة.

وبعد عشر سنوات، لا يزال التفاوت يزداد سوءاً في البلدان النامية، بما في ذلك ما يسمى باقتصادات بلدان البريكس الناشئة. وفي البرازيل، تمثل أعلى نسبة 1 في المئة 25 في المئة من الدخل القومي. وفي روسيا، ارتفعت حصة الدخل من أعلى 1٪ من السكان من 4٪ في عام 1980 إلى 20٪ في عام 2015.

وبالمثل، في الهند، ارتفع هذا الرقم من 6٪ في عام 1982 إلى 22٪ في عام 2013. وفي الصين، ارتفع من 6 في المئة في عام 1978 إلى 14 في المئة في عام 2015. وفي جنوب أفريقيا، ارتفعت هذه النسبة من 9 في المئة في عام 1987 إلى 19 في المئة في عام 2012. وتبين النظرة إلى أعلى 10 في المئة من العاملين اتجاهات مماثلة.

هذا لا يعني أن القوات التي وصفتها نظرية هيكشر أولين ليست ذات صلة. ولكن من الواضح أن اتجاهات التفاوت الحالية أكثر من اتجاهات التجارة. ويبدو أن التقدم التكنولوجي - الذي أدى إلى زيادة الطلب على العمال الأكثر مهارة مقارنة بالعمال الأقل مهارة، في الوقت الذي يوجد فيه نقص الخريجين المهرة - عامل رئيسي في كل مكان.

وقد يلعب الميل المتزايد للعديد من المهن لتحقيق نتائج حاسمة دوراً كبيراً. إن عدم وجود إعادة توزيع من خلال الضرائب في بلد مثل الولايات المتحدة (بالمقارنة مع الدول الكبرى في أوروبا) لا يساعد في حل الأمور، ومن الواضح أن التفاوت الاجتماعي مشكل خطير يستحق الاهتمام السياسي. ولكن التركيز على التجارة ليس هو السبيل لحله.

جيفري فرانكل - أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد