العصور الوسطى الجديدة المتجذّرة

في حين يحاول الكثيرون في العالم التخلص من آثار وتماثيل المضطهدين، يتحرك الروس في الاتجاه المعاكس، وذلك من خلال نصب تماثيل لزعماء الحرب في العصور الوسطى الذين كانوا معروفين باستبدادهم وطغيانهم. إن فهم هذا الإحياء يمكن أن يلقي الضوء على اتجاه السياسة الروسية.

وفي أكتوبر الماضي، بتأييد وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدنسكي، تم الكشف عن أول نصب تذكاري في البلاد للقيصر إيفان الرابع والملقب ب «اٍيفان الرهيب» في مدينة أوريل. وبعد شهر، دعا فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي المتطرف إلى إعادة تسمية شارع لينين في موسكو ليصبح شارع ايفان الرهيب. وفي يوليو من هذا العام، عبّر الرئيس فلاديمير بوتين للمرة الأولى عن تقدير موسكو الخاص لهذا الرمز، معلناً عن طريق الخطأ، أن «إيفان الرهيب على الأرجح لم يقتل أي شخص قط، ولا حتى ابنه».

ويتفق معظم المؤرخين على أن إيفان قد حافظ على اسمه، لم يقتل ابنه وغيره من الأقارب فحسب، بل قام بتأسيس «أوبريتشنينا»، وهي عبارة عن حملات تطهير تحت قيادة الدولة، والتي أرعبت روسيا من عام 1565 إلى 1572. كان ايفان المسؤول عن هزيمة روسيا في حرب ليفونيان، وقد أسهم سوء حكمه في الاضطرابات وتفكك الدولة المدمر. وقد أحيا جوزيف ستالين الاهتمام بشخصية إيفان الرهيب. ولكن منذ أواسط العقد الأول من القرن العشرين، اعتبر حزب أوراسيا الروسي - وهي حركة سياسية يقودها الصوفي المؤيد للفاشية ألكسندر دوجين - إيفان أفضل تجسيد لتقاليد روسيا «الأصيلة»: الملكية الاستبدادية.

وتدعو الحركة «الأوراسيانية» علامة دوجين التجارية إلى احتضان «العصور الوسطى الجديدة»، حيث يتم استبدال ما تبقى من الديمقراطية الروسية من قبل مستبد مطلق. في مستقبل دوجين المثالي، سيعود النظام الاجتماعي في العصور الوسطى، وستتم استعادة الإمبراطورية .

وقد اكتسبت الحركة الأوراسيانية، التي كانت تعتبر هامشية في التسعينيات، شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال المساهمة في تشكيل ما يسمى بـ«نادي إزبورسكي»، والذي يوحد اليمين الروسي المتطرف. في عدة مناسبات، أشار الرئيس بوتين إلى الأوراسيانية باعتبارها جزءاً مهماً من الأيديولوجية الروسية، ومبدأ مؤسس «للاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، التي كانت منطقة تجارية مزدهرة في الاتحاد السوفيتي سابقا، وقد أعطت الحركة الأوراسيانية مجموعات قومية متطرفة أرضية مشتركة تتحد حولها. وقد أعطت أيضاً لرموز الشمولية، مثل إيفان الرهيب وستالين، جحافل جديدة من الدعم.

ومن بين هؤلاء، أعضاء حزب أوراسيا، الذين يعتبرون الإرهاب السياسي الأداة الأكثر فعالية للحكم ويدعون إلى «أوبريتشنينا جديدة» - وهي الثورة المحافظة الأوراسية المناهضة للغرب. وفقا لميخائيل يوريف، عضو المجلس السياسي لحزب أوراسيا ومؤلف الرواية الطوباوية التي تحمل عنوان «الإمبراطورية الثالثة»، فإن طبقة الأوبريشنيك يجب أن تكون الطبقة السياسية الوحيدة، ويجب أن تحكم عن طريق ترهيب الشعب.

إن ايفان الرهيب ليس التمثال الوحيد في العصور الوسطى الذي سيتم إحياؤه في روسيا. حتى المفردات الثقافية ستعود من جديد. على سبيل المثال، كلمة خولوب، التي تعني «عبد»، تعود إلى العامية، وهو نقل لغوي يوازي الارتفاع المقلق في نسبة العبودية الحديثة في روسيا. وتظهر بيانات من مؤشر الرق العالمي أن أكثر من مليون روسي مستعبدين حاليا في صناعة البناء والتشييد والجيش والزراعة، وعلاوة على ذلك، يعتبر ملاك «العبيد» أنفسهم تجار الرق الحديث.

حتى المسؤولون الروس يتحدثون باستحسان عن الرق الحديث. وقد كتب فاليري زوركين، الذي يرأس المحكمة الدستورية، في صحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية، أن العبودية كانت منذ فترة طويلة «غراء اجتماعيا» لروسيا. وقد عاد استعمال مصطلح آخر من القرون الوسطى - ليدي غوسوداريفي، الذي يترجم إلى «عبيد جلالته» - بين البيروقراطيين الأسياد.

إن الحنين إلى العبودية يدل على الرغبة في العودة إلى الاستبداد. ويدعو المثقفون الروس البارزون - بمن فيهم المخرج نيكيتا ميخالكوف، والصحافي ماكسيم سوكولوف، وفسيفولود تشابلن، إلى تتويج الرئيس بوتين، كما حازت عرائض الدعم على توقيعات عبر الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد النظام الروسي في عام 2012 لم تُفسر حينها على أنها احتجاج ضد شخص بعينه ، بل على النظام الاجتماعي الذي تطمح إليه الحركة الأوراسية.

ويعتمد دعم الرئيس بوتين الضمني للرؤية الأوراسية لروسيا في العصور الوسطى على الذاكرة التاريخية للستالينية. ووفقا لدوجين، «قام ستالين بإنشاء الإمبراطورية السوفييتية»، مثل إيفان الرهيب، الذي يعبر عن «روح المجتمع السوفيتي والشعب السوفييتي». ولا عجب إذن أن تماثيل ستالين تتضاعف أيضا في المدن الروسية.

إن العصور الوسطى الجديدة متجذرة في الحنين إلى نظام اجتماعي قائم على عدم المساواة والطائفة والعشيرة التي يفرضها الإرهاب. إن تجسيد الطغاة التاريخيين يعكس الاحترام المعاصر لقيم ما قبل الحداثة والقيم المناهضة للديمقراطية والظالمة. بالنسبة لأبطال إيفان المعاصرين، ينبغي النظر إلى الماضي باعتباره مقدمة.

دينا خابايفا - أستاذة اللغة الروسية في معهد جورجيا للتكنولوجيا في اللغات الحديثة