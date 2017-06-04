جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.. 21 عاماً في خدمة كتاب الله

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بذرة غرسها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فأينعت شجرة باسقة يستظل بها أهل القرآن، الذين يأتون كل عام إلى دبي في شهر رمضان ليتنافسوا على أكبر المسابقات القرآنية في العالم.

يتنافس على الجائزة في دورتها الحادية العشرين 100 متسابق من مختلف الجنسيات حول العالم. وفي العشرين من رمضان سيعلن عن الفائز.

وتشهد الدورة الحالية أكبر مشاركة من الدول والجاليات على الإطلاق، وهى غير مسبوقة، وذلك بعد أن وصل عدد الدول المشاركة إلى أكثر من 100 دولة وجالية حول العالم.

وقد شارك في الجائزة على مدار عشرين عاماً الماضية 1667 مشاركاً، تآلفت قلوبهم وتوحدت أرواحهم فسكنت نفوسهم واطمأنت بكتاب الله.