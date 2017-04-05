بالفيديو.. إطفائي يمشي على الماء في دبي

حوادث البحر، كحرائق ناقلات النفط، أو غرق سفينة، أو أفراد عالقون وسط الماء قد تحدث في أي وقت وكما في البر، إطفائي مدرب تدريباً جيداً على التعامل كافة الحوادث، في البحر أيضاً إطفائي إنقاذ بحري، يستطيع التعامل مع الازدحامات والأماكن الضيقة التي يصعب مرور سيارات المطافئ الكبيرة فيها. فإذا رأيت رجلاً يمشي على الماء فلا تتعجب؛ فقد يكون في مهمة إنقاذ غريق أو إطفاء نار شبت في مركب، أو إخماد لهيب اشتعل في سيارة عالقة في الازدحام فوق جسر.

في دبي، مدينة الجودة والابتكار، فريق يسمى "الدولفين" إطفائي طائر ينطلق من البحر، عبر تطوير تقنية جديدة تعتمد على نظام المحركات النفاثة، يستطيع من خلالها الإطفائي التحليق، والتحرك بمرونة، وإطفاء الحرائق البحرية والبرية القريبة من المرفأ، استغرق تدريب الفريق شهراً كاملاً، ولديه نقاطتا تمركز في الخور ومرسى دبي.