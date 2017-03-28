في دبي.. الطاقة النظيفة تنير 50 ألف منزل

هكذا هي دبي دائماً تبني للمستقبل وللأجيال اللاحقة الذي سينعمون بما تحققه الإمارة من نجاحات تلو الأخرى، ففي عاصمة السعادة، دبي، التي تحوي أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، ستكون طاقتك نظيفة. فقد دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، الاثنين الماضي، المرحلة الثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار ونصف المليار درهم، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.

وسيوفر المشروع العملاق الطاقة النظيفة لخمسين ألف منزل في دبي، وتسهم في تخفيض نحو 214 ألف طن من انبعاثات الكربون في المدينة سنوياً.

ويعكس المشروع قصة نجاح عظيمة حققتها دبي منذ انطلاق مشاريعها المستدامة في قطاع الطاقة النظيفة وذلك منذ العام 2011 حتى يومنا هذا.

وأوضح سعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن نسبة توفير الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020 سوف تصل إلى 10 %، بزيادة 3% عما كان مقرراً في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020 و%25 بحلول 2030، و75% بحلول 2050، معزياً السبب في ذلك إلى مشاريع الطاقة النظيفة الرائدة التي تنفذها الهيئة وبخاصة مبادرة «شمس دبي» التي تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم. كما تدعم تنويع مصادر الطاقة من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

تعرض "البيان" أبرز محطات المرحلة الثانية بمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أحد الصروح الوطنية التي تعزز مسيرة التنمية في الإمارات.