"دبي السينمائي".. العالم في دبي يتنفس إبداعاً

"زرت دبي من عقود، وشعرت أنها ستحمل لي الخير، وهذا ما تحقق"، "جائزة إنجازات العمر تعني لي أنني لن أتوقف عن الشغف بالموسيقى حتى النهاية"، "أتمنى أن أعود إلى دبي للعمل فيها!"؛ تلك التصريحات التي خرجت من الممثلة الهندية الشهيرة ريكاه، والمؤلف الموسيقي اللبناني الفرنسي غبريال يارد، والنجم الأميركي صامويل جاكسون، على التوالي، فور منحهم جائزة «تكريم إنجازات الفنانين» بمهرجان "دبي السينمائي" تعكس الألق الذي تعيشه الإمارة مع عشّاق السينما الإقليمية والعالمية.

بتقنية الـ"موشن غرافيك" تنقل "البيان" التي لها حضور مميز في المهرجان عبر عدستها ومحرريها، ألق وإبهار المهرجان بالموسيقى والصور الحصرية المتحركة إلى جمهور السينما حول العالم.