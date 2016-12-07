القمة الخليجية 37.. قرارات بارزة

اختتمت أعمال القمة الخليجية دورتها الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، وقد أقر خلالها قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات والقرارات منها إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة إنتربول خليجي مقره أبوظبي، كما أقروا إنشاء قوة بحرية مشتركة.

وأكد البيان الختامي للقمة أن قادة مجلس التعاون الخليجي أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة".

كما أكد البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على إنشاء قوة بحرية مشتركة.

بتقنية الـ"موشن جرافيك" تستعرض البيان أهم القرارات البارزة التي اتخذت في ختام القمة الخليجية.

