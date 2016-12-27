يد الخير الإماراتية في كل مكان.. و2017 "عام الخير" رسمياً

ليس بغريب أن تحتل الإمارات مكانة متقدمة بين الدول الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية التي بلغت 32.4 مليار درهم في 2015، بعد أن تبوأت المرتبة الأولى في تقرير الأمم المتحدة العالمي لتبني القضايا الأممية، والمرتبة الأولى أيضاً قبل 70 دولة شرق أوسطية وأفريقية على لائحة "الدول المانحة”. هذا النهج الإنساني الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، يعلي قيم التضامن مع الشعوب في الأزمات، بعيداً عن أي اختلافات دينية أو سياسية أو عرقية، لتصبح يد الإمارات المعطاءة بكل خير في قلب الخارطة الإنسانية العالمية.

فوفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل 2013، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971 وحتى عام 2010 أكثر من 163 مليار دولار أميركي.

إليكم بالفيديو أبرز المحطات المضيئة التي كانت فيها يد الإمارات عوناً وغوثاً للكثير من البلدان حول العالم، ودوراً فاعلاً في رفع المعاناة عن المحتاجين والمتضررين جراء الأزمات والحروب.