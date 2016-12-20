«دبي الجنوب» الوجه الجديد للحياة السعيدة في الإمارات

النجاح الكبير الذي حققه مشروع «دبي الجنوب» لا يضاهيه أي نجاح، والاستثمارات الواعدة على صعيد توفير البيئة الاقتصادية الداعمة لجميع أنواع الأعمال والصناعات، تجعل من المدينة الناشئة قبلة جديدة للاستثمارات ضمن مساحة تصل إلى 145 كيلومتراً، تستضيف مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمال بنائها.

وتعد المدينة أول مدينة مطار متكاملة على مستوى العالم، وفي 2025 سيكون «مطار آل مكتوم» المطار الرئيس لدبي، والأول من نوعه على مستوى العالم، بعد إنجاز مراحل مدينة الطيران كاملة، وستبلغ قوته الاستيعابية 130 مليون مسافر، وستنقل «فلاي دبي» معظم عملياتها في نهاية عام 2017.

وعند اكتمال المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم، سيكون جاهزاً لاستقبال 27 مليون مسافر في الربع الأول من 2018.

الاستثمارات والطروحات العقارية، حققت كذلك مبيعات استثنائية تجاوزت المعروض بنسبة 200%، والإقبال الكبير الذي لاقاه المشروع من قبل المستثمرين والشركات والأفراد، يشجع على طرح المزيد من المشاريع السكنية في العام المقبل.

تعرض "البيان" بالفيديو، أبرز ما قيل عن مدينة «دبي الجنوب»، ومميزاتها الاقتصادية والاستثمارية، والدور المهم الذي ستلعبه في اقتصاد إمارة دبي.