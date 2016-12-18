بالفيديو.. اكتشفوا العالم الساحر لدبي باركس

على مساحة تبلغ 30.6 مليون قدم مربعة، وبتكلفة 13.2 مليار درهم، افتتح اليوم "دبي باركس آند ريزورتس" أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، وتشمل المنتزهات الترفيهية الثلاثة: "موشنجيت دبي"، الذي يمثل أول تعاون بين ثلاثة من أكثر استوديوهات هوليوود شهرة وهي "كولومبيا بيكتشرز" و "دريم ووركس" و "ليونز جيت".

و"ليجو لاند دبي"، الذي يعد أول منتزه ترفيهي في المنطقة مستوحى من مكعبات الليجو. و"بوليوود باركس دبي"، المنتزه الترفيهي العائلي الأول من نوعه الذي يضم ألعاب ركوب ومناطق جذب من وحي أفلام بوليوود الشهيرة.

كما تتضمن الوجهة الترفيهية حديقة الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك"، أول حديقة مائية في المنطقة مخصصة للعائلات والأطفال. ويرتبط المنتجع بالكامل عبر مجّمع "ريفرلاند دبي" الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية. ويمكن للضيوف الإقامة في فندق "لابيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، والتابع لمجموعة ماريوت أتوجراف كولكشن.

ويشار إلى أن حفل الافتتاح أقيم على مسرح شيد خصيصاً فوق النهر في مجّمع "ريفرلاند دبي"، وتضمن الحفل عرضاً راقصاً وأداءً حياً للأغنية الرسمية الخاصة بـ "دبي باركس آند ريزورتس" والتي تحمل عنوان "كل عجائب الكون" بقيادة المؤلف الموسيقي نفسه الفائز بجائزة الأوسكار آلان مينكن، الذي ألّف الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في العالم.