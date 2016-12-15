شاهدوا.. كيف يرى نجوم السينما مدينتهم المفضلة

"تجمع كنوز التاريخ وحكمة الزمن وحداثة المستقبل" فعلى أرضها تعيش مختلف "الجنسيات في صورة تعكس الروح الإنسانية السمحة"؛ فـ "استحقت بجدارة أن تكون مدينة التسامح العالمي".

ليس هذا فحسب فهي "تقدم لك أحلامك وطموحاتك على طبق من ذهب"، لذا أصبحت "حلم كل فنان أن يقيم فيها"، "أما "جنونها الإيجابي فيشعرنا بالتجدد وشغف التفكير خارج الصندوق"...

هكذا يرى كل من: علي بن مطر، علي مصطفى، منصور الظاهري، مخرجون إماراتيون، ومونيا عقل، مخرجة لبنانية والنجمة التونسية درة، والفنان السوري سامر إسماعيل، ممثل سوري، مدينتهم المفضلة؛ دبي.

بين معالم المدينة ووجوه النجوم وانطباعاتهم عن دبي، ثمة تداخل بالموسيقى والصور المتحركة، لإثراء خيال المشاهد ليتفاعل مع مدينته النابضة بالحياة.