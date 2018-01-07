أول قلب بشري من السيليكون

نجحت مجموعة من الباحثين بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في تطوير قلب من السليكون باستخدام عدد من المواد الطبيعية في تصنيعه، ليصبح نموذجاً لمضخة الدم المستخدمة حالياً ولكن بها بعض العيوب، من بينها أن أجزاءه الميكانيكية عرضة للمضاعفات.

ويستهدف الباحثون تطوير القلب الصناعي - تقريبا في نفس حجم قلب المريض - ليحاكي وظائف القلب الطبيعية في الشكل والوظيفة.

وقام الباحثون بإنشاء القلب الاصطناعي اللين من خامة السليكون باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد، ليصل وزنه نحو 390 غراما وحجمه نحو 679 سم مكعب، وأوضح نيكولاس كوهرس، طالب دكتوراه، أن هذا القلب الاصطناعي يحتوي على بطين أيمن وأيسر، تماماً مثل قلب الإنسان الحقيقي، وتتعرض غرف القلب إلى الانكماش بواسطة الهواء المضغوط وهو المطلوب لضخ السوائل من غرف الدم، وبالتالي استبدال تقلص العضلات في القلب البشري.

تجارب أولية

ونشر الباحثون نتائج التجارب الأولية على القلب الاصطناعي في عدد يوليو من مجلة «الأجهزة الاصطناعية» العلمية، ما أثبت قدرة هذا القلب على العمل بشكل أساسي ومحاكاة وظائف القلب الطبيعية؛ ومع ذلك، فإنه لا يزال هناك مشكلة واحدة، وهي أنه يستمر حالياً لنحو 3000 نبضة فقط، (لا يتجاوز عمله ثلاثة أرباع الساعة)، وبعد ذلك، فإن المواد لا تصبح قادرة على تحمل هذا الحمل. وقال كوهرس: «لم يكن هدفنا تقدم قلب جاهز للزرع، بل التفكير في اتجاه جديد لتطوير وظائف وقدرة القلوب الاصطناعية.. وبطبيعة الحال، فإن قوة الدفع وكفاءة المواد والأداء يجب أن تعزز بشكل كبير». (وكالة أنباء الشرق الأوسط)