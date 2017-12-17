كاميرا تكشف المراحل المبكرة من سرطان الجلد

المصدر:
  • Ⅶدبي _ البيان الصحي
التاريخ:
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نجح فريق من الباحثين الفنلنديين في تطوير كاميرا جديدة قادرة على اكتشاف المراحل المبكرة من سرطان الجلد في غضون ثوان معدودة.

وقد قام مركز البحوث الفنية «في.تي.تي» الفنلندي بتطوير الكاميرا الجديدة المبتكرة لتصبح قادرة على الكشف المبكر عن سرطان الجلد في غضون دقيقتين، حسب «سكاي نيوز». وتتمتع الكاميرا بإمكانيات فائقة الدقة الطيفية للمراحل المبكرة من سرطان الجلد غير المرئية بالعين المجردة.

وقال المشرف على تطوير الأبحاث، هايكي ساري: إن «التجارب الأولية التي أجريت على الكاميرا أكدت دقتها ونجاحها في الكشف المبكر عن 89 % من حالات أورام الجلد.

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