جهاز جديد يساعد المكفوفين على الرؤية

صممت شاعرة كفيفة تعمل في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا جهازاً للرؤية يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي لتكوين الصور على شبكية مرضى العمى الجزئي.. الفكرة استوحتها إحدى المريضات أثناء فحصها وعملت طويلاً لإنتاج أول نموذج للآلة التي قد تفتح أملاً جديداً أمام الملايين.

مزايا

ويتيح الجهاز للأشخاص ذوي الرؤية المحدودة مشاهدة وجوه أصدقائهم بالإضافة إلى قراءة اللوحات أو دراسة تصميمات المباني التي ينوون زيارتها.

ويتم توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر شخصي ويستخدم الصمامات الثنائية التي تصدر الضوء لتجسيد الصور المختارة أمام عيني الشخص، مما يتيح للمستخدمين المصابين بضعف البصر رؤية الكلمات والصور.

ومن مزايا هذا النوع من الرؤية هو عدم وجود مواد غريبة في محيط الرؤية أثناء السير في الطريق، وبالتالي يتم تجسيد الصور بشكل صحيح على شبكة العين.

ويوضع الجهاز الذي أطلق عليه اسم «جهاز الرؤية» في صندوق يبلغ طوله نحو 30 سنتيمتراً وعرضه 15 سنتيمتراً وارتفاعه 15 سنتيمتراً، ويقدر معهد ماساشوستس للتكنولوجيا تكلفة تصنيع الجهاز بنحو أربعة آلاف دولار.