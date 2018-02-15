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أطعمة تسبب السمنة وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان

المصدر:
  • باريس - د ب أ
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أفادت دراسة صادرة، من مجموعة أغلبها من الباحثين الفرنسيين، بأن تناول المزيد من الأطعمة شديدة المعالجة صناعيا قد يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

وقال الباحثون ومعظمهم من 13 جامعة في العاصمة الفرنسية باريس إن زيادة نسبتها 10 بالمئة في "الأغذية شديدة المعالجة صناعيا" في الحمية الغذائية مرتبطة بزيادة خطر الاصابة بمرض السرطان بأكثر من 10 بالمئة .

والأغذية المعالجة صناعيا بشدة تتضمن المشروبات الخفيفة والخبز والحلوى المعبأة والتي نتنج بكميات ضخمة والوجبات الجاهزة والحساء وجبات المعكرونة سريعة التحضير والكفتة وقطع الدجاج والأسماك الجاهزة.

وجرت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية "بي إم جيه"، على 104 آلاف و980 شخصا سجلوا أسماءهم على الإنترنت في برنامج أبحاث فرنسي عن العلاقة بين الحمية الغذائية والصحة.

وحذر الباحثون من أنه يتعين تأكيد تلك النتائج من خلال دراسات أوسع نطاقا على سكان وظروف مختلفة.

ووفقا لدراسة جرت عام 2017 واستخدمت التعريف ذاته للأغذية شديدة المعالجة صناعيا، بلغ متوسط الأسر التي تستخدم مثل هذه الأغذية في 19 دولة أوروبية ما بين 10.2 بالمئة في البرتغال و13.4 بالمئة في إيطاليا إلى مستوى مرتفع بلغ 46.2 بالمئة في ألمانيا و50.4 بالمئة في بريطانيا.

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة التغذية الصحية العامة "ببليك هيلث نوتريشن" إنه كان هناك "رابط إيجابي كبير" بين تناول مثل هذه الأغذية والسمنة.

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