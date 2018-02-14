طريقة للتخلص من انتفاخ العيون بمكونات منزلية

لقد استيقظنا مرة على الأقل مصابين بانتفاخ أسفل العيون بعد أسبوع مليء بالأحداث، إنها إشارة على التعب مكتوبة على الوجه.

ولكن هناك خدعة بسيطة للتخلص منها وبنسبة كبيرة لديك المكون الضروري في مطبخك، إنها أكياس الشاي.

ويقول موقع العناية بالبشرة " haut.de " إن أكياس الشاي الأخضر أو الأسود هما الأفضل، ولكن يجب أن تكون خالية من الإضافات أو النكهات المضافة.

يحتوي الشاي الأسود على التانين الذي يحتوي على قدرات مهدئة ومضادة للبكتيريا للجلد.

وقد يكون الشاي الأخضر أفضل حتى من نظيره الأسود لاحتوائه على مضادات أكسدة.

وفيما يلي ثلاث خطوات بسيطة لاستخدامها:

أولا: ضع أكياس الشاي في مياه باردة. وبهذه الطريقة ستستفيد أيضا من أثر مهدئ.

ثانيا: زل أكياس الشاي من المياه وجففها من المياه الزائدة.

ثالثا: ضع الأكياس المبلولة على العينين وهما مغمضتان واتركهما لنحو عشر دقائق.