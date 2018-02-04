أكلات المطاعم الأكثر خطورة على الحوامل

تسبب بكتيريا الطعام، الأكثر انتشاراً كالسلامونيلا والليستريا، تشوهات للأجنة، وتوجد هذه الأنواع عادة في الأطعمة غير المطبوخة، لذا تُنصح الحامل بتجنّب السلطة في المطاعم.

لكن الأمر لا يقتصر على نوع واحد من الأطعمة، وإنما هناك مجموعة من الأكلات لا ينبغي للحامل تناولها في المطاعم، وفقاً لدراسة تشرنها مجلة بريتش جورنال أوف اوبثالمولوجي.

وقالت الدراسة: خلال فترة الحمل لا ينبغي تناول كبد الحيوانات لأنه يحتوي على صيغة من فيتامين أ تؤدي إلى تشوه الجنين، أما فيتامين أ الذي يوجد في الفواكه والخضراوات فهو آمن.

والسوشي، حيث يتم إعداد السوشي من أسماك نيئة، إلى جانب أن كمية الزئبق في هذه الأسماك مرتفعة إذا تم استهلاك كمية كبيرة، وقد تحتوي الأسماك غير المطبوخة على الليستريا التي تؤذي الجنين، وكذلك التيراميسو وموس الشوكولا، ففي أغلب الحالات تحتوي هذه الأنواع من الحلوى على حليب لم يتم غليه جيداً، وبيض غير مطبوخ جيداً، وتحتوي على بكتيريا قد تسبب التهابات لأمعاء الحامل تؤدي إلى وفاة الطفل عند الولادة.

أيضاً دجاج الباربكيو والتندوري، فقد تؤدي هذه الطريقة لإعداد الدجاج في المطاعم إلى وجود بكتيريا الليستريا.

والطعام الصيني، حيث تحتوي الأطعمة الصينية في المطاعم على نسبة كبيرة من غلوتومات الصوديوم التي تؤثر في النمو العصبي للجنين. لذا، قبل تناول الطعام في مطعم صيني ينبغي سؤال الطاهي إذا كان المطعم يستعمل MSG.

والسندويشات، حيث تحتوي سندويشات المطاعم على مايونيز، أي بيض نيئ، وسلطة خضراوات لا يتم غسلها جيداً عادة، لذلك لا ينبغي تناول السندويشات خارج المنزل وقت الحمل.