الوجبات المثالية لإفطار صحي وبدء يوم مفعم بالطاقة

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات في حياة الإنسان اليومية، فهي مصدر الطاقة لبداية يوم نشيط ورائع، ولكن يجب أن تكون مكونات الوجبة صحية وخالية من العديد من الأطعمة المضرة.

وبحسب الموقع البريطاني «ديلي ميل» فإن أهم قائمتين في حياة الإنسان الأولى حول أفضل الوجبات الصحية لإفطار صحي، والأخرى عن أسوأ الأطعمة التي يتناولها الغالبية في الصباح. يقول «روب هوبسون» خبير التغذية: يفضل البعض تناول الفواكه خاصة الموز مع وجبة الإفطار، فهي تعطي الفرد دفعة سريعة من الطاقة ولكن سرعان ما تشعر بعدها بالتعب والجوع، ورغم سرعة الجوع بعد تناول أي قطعة فاكهة إلا أنها من الوجبات المثالية التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن لاحتوائها على جميع العناصر الغذائية الصحية.

ومن أفضل 5 وجبات للإفطار صباحاً البيض المسلوق مع خبز الحبوب الكاملة والطماطم،

والأفوكادو والفلفل مع خبز الحبوب الكاملة، وسمك السلمون المدخن والسبانخ، والعصيدة المكونة من الحليب مع الفواكه والمكسرات المفرومة، وشكشوكة والتي تتكون من بيض مسلوق مع الفلفل الحار وصلصة الطماطم والسبانخ ويتم تناولها مع خبز الحبوب الكاملة.

أما الوجبات الضارة فتشمل المربى على الخبز المحمص، والكيك، ومشروبات العصائر بالسكر، والشوفان بالسكر والعصيدة السكرية. ونلاحظ أن القائمة الأسوأ في الإفطار تتركز جميعها في المكونات السكرية، حيث إنها تزيد من نسبة الإنسولين في الجسم، مما لا يؤدي إلى إمداد الجسم بما يرغب فيه من المعادن والفيتامينات.