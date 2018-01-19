فوائد ذهبية لا تعرفها عن البابونج

تحتوي زهرة البابونج على العديد من الفوائد الصحية لعلاج بعض الأمراض مثل علاج القلق والاكتئاب وعلاج الأرق وأمراض جلدية وقرحة المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي، والجروح، وعلاج التهاب المفاصل، والتخلص من آلام الروماتيزم، ويوضح تقرير نشره موقع أمريكي «draxe» هذه الفوائد كالتالي:

القلق والاكتئاب

يساعد تناول البابونج، على مكافحة الإجهاد والقلق والاكتئاب، وكثيراً ما يستخدم البابونج مهدئاً للأعصاب.

تحسين عملية الهضم

يساعد تناول البابونج على استرخاء وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، الغازات، عسر الهضم، والإسهال، وفقدان الشهية، والدوار، والغثيان والقيء.

يساعد البابونج على علاج الإسهال والمغص عند الأطفال، ويحتوي زيت البابونج أيضاً على مركبات أنودين هي مضادة للتشنج، وتساعد على علاج الإمساك وآلام المعدة الأخرى.

تسمى زهرة البابونج أحياناً «الأسبرين العشبية» وذلك لأنها تستطيع علاج آلام المفاصل، وتستخدم زهور البابونج في تركيبة مع غيرها من الأطعمة المضادة للالتهابات، للحد من الألم، وتورم واحمرار الجلد.

وتساعد البابونج على الحد من تورم الوجه، وتهيج الجلد، وتخفيض آلام التهابات المفاصل والظهر والحمى والحمل.

وتناول النساء البابونج بعد الولادة يساعد على استرخاء عضلات البطن والراحة.

مكافحة السرطان

يساعد تناول البابونج المواد المضادة للسرطان، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن البابونج يساعد على وقف نمو الورم السرطاني وذلك لاحتواء البابونج على مضادات الأكسدة تسمى أبيجينين، وهي مكونات نشطة حيوياً تساعد على الوقاية من أمراض البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان المبيض.

كما يساعد على التغلب على البرد، والأنفلونزا أو عدوى الجيوب الأنفية.