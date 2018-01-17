طريقة لتقليص خطر الإصابة بأزمة قلبية

قال باحثون من آيسلندا: إن تحوراً نادراً لم يكن معروفاً في جينات بعض الأشخاص يقلص في شكل كبير خطر الإصابة بأزمة قلبية ويقلل مستويات الكوليسترول، ليمهد طريقاً محتملاً إلى إنتاج أدوية جديدة.

ورصد 12 حرفاً مفقوداً من جين في «كرموسوم 17» خلال دراسة على الجينات وبيانات سريرية عن سكان آيسلندا، وتأكد وجودها في بيانات نحو 300 ألف شخص في دول أخرى.

ويبدو أن هذا التحور الجيني يوفر حماية أكبر للقلب يمكن أن تنسب بسهولة إلى تقليل مستويات الكوليسترول، وهو ما يمكن أن ينطبق على عمليات أخرى مثل تقليل الالتهاب.

وقالت افتتاحية في الدورية: إن هذا الارتباط «ربما يشير إلى مسار جديد لتطوير علاجات في المستقبل لمنع أمراض الشريان التاجي»، على رغم أن آلية العمل لا تزال غير واضحة.

ودفع الاكتشاف شركة «أمجين» إلى بدء العمل على تطوير دواء، استناداً إلى طرق تثبيط بروتين «أي إس جي آر 1» المرتبط بالجين المتحور.

ونشرت النتائج التي توصل إليها الباحثون في شركة «ديكود جينيتكس»، في دورية «نيو إنغلاند» على الإنترنت.