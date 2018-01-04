زراعة الشعر تعالج الصداع النصفي

اكتشف باحثون أتراك أن زراعة الشعر يمكن أن تعالج الصداع النصفي ولو كان المرضى يعانون منه منذ أمد طويل. وذكرت «ديلي ميل» أن مريضاً كان يعاني من الصداع النصفي منذ عشرين عاماً، وعندما خضع لجراحة تجميلية تم فيها زرع شعر في رأسه بعد أن عانى من الصلع، لاحظ أنه شفي تماماً من المرض الذي سبب له العجز.

ويعتقد أن جراحة زرع الشعر تتلف نهايات الأعصاب في فروة الرأس، مما يقلل إشارات الألم. يشار إلى أن واحداً من بين كل سبعة أشخاص يعاني من الصداع النصفي على امتداد العالم، ولا يوجد علاج شاف له في الوقت الحالي، باستثناء الأقراص المهدئة للألم.