عوامل يومية قد تؤدي إلى فقدان البصر

أعلن خبراء طب العيون في مركز مونتيفيوري بنيويورك أن 75% من حالات فقدان البصر تصيب النساء، وأشاروا إلى العوامل المفاجئة المسببة للغلوكوما.

وتعد الأشعة فوق البنفسجية أحد أهم العوامل التي تدمر الجهاز البصري بحسب العلماء، لذلك ينصح الخبراء باستخدام النظارات الشمسية. كما يرون أن الناس قد لا يشعرون بهذا التأثير لعدم وجود مستقبلات ألم في شبكية العين.

ويعد التدخين من الأسباب الأخرى لفقدان البصر مع تقدم العمر، ويقول الباحثون إن "المدخن يعاني من الضمور البقعي أكثر من غيره بمقدار الضعف، وإن العلاقة بين فقدان البصر والتدخين هي بنفس مستوى سرطان الرئة والتدخين".

كما يشير الخبراء إلى أن استخدام العدسات اللاصقة من العوامل المسببة لفقدان البصر، لأن استخدامها يزيد من احتمال إصابة العين بعدوى بكترية، ما قد يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر، ولا يمكن القضاء على هذه البكتريا حتى باستخدام المحاليل المعقمة.

كما يشير خبراء طب العيون إلى أن العقاقير الطبية هي الأخرى قد تؤثر على البصر وعلى أجزاء معينة من العين.