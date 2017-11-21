اكتشاف دواء يمكنه ترميم التجاويف وتنمية الأسنان

بشرى لأطباء الأسنان. فقد خلص اكتشاف حديث إلى أن دواء خاصاً بمرضى الزهايمر قد يحل محل حشوات ترميم تجاويف الأسنان.

حيث يحفز"تيديجلوسيب" الخلايا الجذعية في لب الأسنان، ويعزز إنتاج عاج جديد ويعمل على ترميم الأسنان الطبيعية.

وداعا للحشوات:

وبحسب تقرير نشره "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع موقع "futurism" فإن حشوات الأسنان قد تصبح قريباً شيئاً من الماضي، بفضل دواء يسمى "تيديجلوسيب" اكتُشف أخيراً.

وقد اتضح أن هذا الدواء الذي صنع خصيصاً لعلاج مرض الزهايمر، يعزز آلية إعادة نمو الأسنان الطبيعية، ويسمح للسن بإصلاح التجاويف.

يعمل "تيديجلوسيب" عن طريق تحفيز الخلايا الجذعية في لب الأسنان، التي تشكل مصدراً جديداً للعاج. وهي المادة الواقعة تحت ميناء الأسنان وتتآكل بفعل التسوس.

ويمكن للأسنان تجديد العاج بشكل طبيعي دون مساعدة، لكن في ظل ظروف معينة فقط.

وقام الفريق في هذه الدراسة بإدخال إسفنجات صغيرة قابلة للتحلل مصنوعة من الكولاجين المنقوع ب"التيديجلوسيب" في التجاويف. والتي أدت بدورها إلى تحفيز نمو العاج.

وخلال ستة أسابيع، تم ترميم التآكل السني. والذي حصل أن تركيبة كولاجين الإسفنج تحللت، تاركة السن فقط في حال سليمة.

والمثير في الأمر أن التجربة أجريت على أسنان الفئران فقط. وفي رأي البروفسور "بول شارب"، الأستاذ في معهد "كينغز كوليدج لندن للأسنان" والمؤلف الرئيسي للدراسة أن "استخدام دواء تم اختباره بالفعل في التجارب السريرية لمرض الزهايمر، يوفر فرصة حقيقية لإدخال تقنية علاج الأسنان هذه في العيادات بسرعة".