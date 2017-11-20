أفضل 15 مادة غذائية لتنظيف الرئتين

كشف موقع " Buzztomato عن أفضل 15 مادة غذائية تفيد في تنطيف الرئتين من السموم:

الماء:

طبعا الماء ليس الطعام، ولكنه مهم للغاية. فهو ُيسرّع عملية إزالة السموم من الرئتين، ولذلك لا تنس أن تشرب كمية كبيرة من الماء.

الأطعمة الغنية بالكاروتينات:

الكاروتينات مثل الطماطم، والجزر، والمشمش تحتوي على نوع خاص من مضادات الأكسدة التي يتم تحويلها إلى فيتامين (أ) عند استهلاكها وبهذه الطريقة تكون فعالة للغاية ضد الربو.

الخضروات الصليبية وتدعى الكرنبية أو الخردلية:

تعتبر عائلة الملفوف غنية بالمواد المضادة للأكسدة. فالبروكلي والقرنبيط على سبيل المثال، يشكلان غذاء مثاليا لتطهير الجسم من السموم.

البصل:

كلنا يعرف أن للبصل فوائد صحية جمة. فهو غني بحمض الفوليك، وفيتامين C و B6، مما يساعد على مكافحة سرطان الرئة.

الفلفل الحار والكارِي:

جرب الفلفل الحار أو الكاري إذا كنت ترغب في طرح السموم من رئتيك. فهذه المواد حارة جدا إلى درجة أنها تزيل فعليا أي مادة مخاطية في الرئتين والحلق والأنف.

الفلفل الأحمر الحار:

يُنصح كل من يعاني من احتقان الشعب الهوائية، أو مشاكل في الجهاز التنفسي، باستهلاك قليل من الفلفل الأحمر الحار، الذي يثبط السعال ويخفف التهاب الحلق أيضا.

الفستق:

تشير كثير من الدراسات إلى الفستق الخام يحسين صحة الرئتين، ويساعد على خفض مستوى الكولسترول في الجسم.

البذور، والمكسرات، والفاصوليا:

ينصح بالأطعمة التي تحتوي على الكثير من المغنيسيوم بشدة لمرضى الربو، بسبب قدرتها على المساعدة في زيادة قدرة الرئة، وتحسين كفاءة عملية الجهاز التنفسي.

الرمان:

يحتوي الرمان على الكثير من الخصائص الجيدة. والواقع أن عصيره يحتوي على مستوى أعلى من المواد المضادة للأكسدة من الشاي الأخضر، لذلك فهو يمكن أن يبطئ، ويمنع تطور أمراض الرئة المختلفة.

جريب فروت أو الليمون الهندي:

في حال تأثر الرئتين بالمواد المسرطنة، يجب تناول قليل من حبات الجريب فروت. فهذه الفاكهة ستساعدك على تطهير الرئتين بفعل احتوائها على الكثير من المعادن والفيتامينات الداعمة للرئة.

التوت:

كونها معروفة على نطاق واسع بأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، فإن العليق أو التوت الأسود، والتوت البري، وتوت العليق على سبيل المثال تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة فضلا عن غيرها من الالتهابات والأمراض.

التفاح:

يساعد التفاح على منع تطور أمراض الرئة المختلفة، والحفاظ على جهاز تنفسي صحي، بفضل احتوائه على عدد من الفيتامينات والفلافنويدات.

الكركم:

يشبه الكركم الزنجبيل والثوم إلى حد بعيد، وفقا لخصائصه المضادة للالتهابات، ولذا ليس من المستغرب أن تكون هذه التوابل أيضا ممتازة لرئتيك.

الزنجبيل:

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكنك العمل على طرح السموم وتنقية جهازك التنفسي، بإضافة قليل من الزنجبيل إلى أطباقك اليومية، أو شرب شاي جذر الزنجبيل مضافا إليه قليل من عصير الليمون.

الثوم:

للثوم مزايا عديدة، وطرق لتحسين صحتك. بالإضافة إلى كونه معروف بمكافحة العدوى، والحد من الالتهاب، فإنه يقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الرئة.