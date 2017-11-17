فيتامين D لعلاج آثار الحروق بمختلف أنواعها

أظهرت دراسة حديثة أن المكملات الغذائية لفيتامين D يمكنها زيادة سرعة الشفاء من الحروق الشديدة، كما تحمي من العدوى وتقضي على آثار الحروق من ندبات وغيرها.

ونقل موقع "العربيةنت" عن "بولدسكاي" المعني بالصحة، ان الباحثين جانيت لورد وخالد الطراح من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، قاما بتقييم تقدم حالات المرضى الذين يعانون من الحروق الشديدة على مدار عام.

ووجدا أن الأشخاص الذين يحصلون على مستوى استهلاك عال من فيتامين D تحسنت حالتهم في الشفاء من الجروح بسرعة، كما قلت لديهم المضاعفات والندبات.

وعزا الباحثان ذلك إلى ان فيتامين D معروف برد فعله المضاد للبكتيريا، ما يساعد في محاربة العدوى، ويجعله يلعب دوراً هاماً في شفاء مرضى الحروق والجروح، وهذا ما أثبتته هذه الدراسة.

كما أظهرت المعلومات الفوائد الصحية الهائلة التي يمكن أن يمنحها تناول فيتامين D بعد الإصابة بالحروق أو الجروح، بما في ذلك تعزيز النشاط المضاد للميكروبات مما يمنع العدوى ويحسن التئام الجروح.

ومن جانبها، أوضحت الباحثة لورد أن إصابات الحروق الكبيرة تقلل من مستويات فيتامين D بالجسم، وقد يكون لإضافة هذا الفيتامين بطريقة بسيطة وآمنة وفعالة نتائج جيدة لمرضى الجروح والحروق.

كما أشارت إلى ارتباط انخفاض مستوى فيتامين D بأسوأ النتائج لدى مرضى الحروق، بما في ذلك التعرض للعدوى المهددة لحياتهم، زيادة عدد الوفيات وتأخر التئام الجروح.

ومن منطلق الأهمية القصوى لهذا الفيتامين في صحة الجسم، إليكم فيما 5 مصادر طبيعية لفيتامين D وهي كالآتي:

1 - الفطر

يعتبر تناول الفطر بانتظام أمرا مفيدا جدا للصحة، وذلك لأنه من أغنى مصادر فيتامين D، ويمكن تناول الفطر مطهيا أو مخبوزا أو مقليا، وينصح خبراء التغذية باستخدام الفطر المجفف في الشمس كونه أكثر فائدة، لأنه يتمتع بالمزيد من فيتامين D عندما يتعرض للشمس.

2 - البيض

يعتبر البيض من أغنى المصادر بفيتامين D، ويجب تناول البيضة كاملة للحصول على المنفعة القصوى الموجودة بداخلها، رغم أن الصفار يحتوي على النسبة الأكبر من فيتامين D.

3 - حليب الصويا

يحتوي حليب الصويا على كمية جيدة من فيتامين D، بالإضافة إلى البروتين والحديد، ويتم إنتاج حليب الصويا عن طريق نقع فول الصويا الجاف وطحنه مع الماء.

4 - الأسماك

تعد الأسماك من الأطعمة الغنية بفيتامين D، وعلى رأسها الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونا والماكريل، حيث يمنح تناولها بانتظام القدر المطلوب من فيتامين D.

5 - الأجبان

يساعد تناول كميات معتدلة من الجبن بانتظام في حصول الجسم على الكمية اللازمة من فيتامين D.