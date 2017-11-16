أضرار لا تعرفها عن ملح الطعام

توصل فريق دولي مكون من علماء ألمان وأمريكيين وبلجيكيين، بعد أبحاث مطولة، إلى أن تعاطي الملح بكثرة يمكن أن يسبب تلفا في الأمعاء الدقيقة، ويؤدي بالتالي إلى أمراض خطيرة.

وقد نشر مقال في هذا الموضوع بمجلة Nature العلمية.

وقام الباحثون بإجراء فحوصات على الفئران التي تناولت الطعام مع نسبة كبيرة من الملح، وتبين وجود انخفاض كبير في نسبة بكتيريا Lactobacillus murinus، والتي نقصها يمكن أن يؤدي إلى تطور التهاب الدماغ والنخاع الشوكي الحاد وارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة التجريبية على البشر أن تناول الملح بكميات كبيرة يسبب انخفاض في أعداد البكتيريا المذكورة وزيادة في عدد خلايا Helper T cell من نوع 17، التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يتسبب في سكتة قلبية ويعتبر قاتل صامت.