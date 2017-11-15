معايير جديدة لتشخيص "مرض العصر"

وضعت جمعية أمراض القلب الأميركية، الاثنين، معايير جديدة لتشخيص الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يعني إدراج الكثير ممن كانوا يعتبرون أنفسهم في عافية، ضمن المرضى.

ودأب الأطباء، في السابق، على تشخيص ارتفاع ضغط الدم حين يتجاوز المعدل 90/140، لكن الطب أضحى يعتبر اليوم كل معدل يتجاوز 80/130 مؤشرا مقلقا.

وبموجب التصنيف الجديد، ينضم إلى قائمة من يعانون ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة، قرابة ثلاثين مليون شخص.

تبعا لذلك، فقد أضاف التصنيف الجديد 14 في المئة من الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ويقول الأطباء إن 2 في المئة فقط ممن جرى إدراجهم حديثا ضمن من يعانون ارتفاع الضغط الدموي، يحتاجون إلى الدواء.

أما الباقون فيتوجب عليهم أن يحدثوا تغييرات في نمط حياتهم مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، حتى يتفادوا تفاقم الوضع مستقبلا.

ويتسبب ارتفاع ضغط الدم بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى الإصابة بالجلطة والنوبة القلبية.