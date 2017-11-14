طرق طبيعية لمعالجة قُرَحِ الفم

يوجد نحو 90% من الناس مصابين بقُرَحِ الفم على الأقل مرة واحدة على مدار حياتهم، والسبب في الإصابة بهذه القُرح هو فيروس الهيربس الذي ينتشر بشكل سريع من منطقة إلى أخرى.

وذكر موقع «ديفيد والف» طرقًا طبيعية تقضي على قُرح الفم دون الحاجة للمضادات الحيوية، خاصة أن الكريمات قد تترك أثرًا على سطح الجلد، حتى وإن كانت نتيجتها سريعة.

أطعمة تعزيز المناعة

أفضل طريقة لمحاربة أي عدوي هي الوقاية عن طريق تعزيز جهاز المناعة، وهنا نصح الموقع بضرورة إدراج الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي اليومي، مثل الخضروات والفاكهة والمكسرات.

فيتامين E

يعد فيتامين E طريقة فعالة لعلاج قُرح الفم، لأنه يساعد على التئام الجلد، كما يقلل من الشعور بالألم، فهو يحتوي على مضاد للالتهابات، وغني بمضادات الأكسدة لتجديد الخلايا وإخفاء أثر القرح نهائيًا.

ويمكن تناول كبسولات فيتامين E مباشرةً أو الإكثار من الأطعمة الغنية به، مثل بذور السمسم وزيت الزيتون.

فيتامين C

وهو يساعد جهاز المناعة على محاربة أي عدوى، ومن ضمنها عدوى الهيربس المسببة للقرح، ويمكن تناوله على شكل فوار أو الإكثار من الأطعمة الغنية به، مثل الموالح والبقدونس والجوافة.

جلّ الصبار

تحتوي المادة اللزجة الموجودة داخل أفرع الصبار على فيتامينات ومعادن وإنزيمات، كلها تحارب العدوى، ويمكن تطبيق جلّ الصبار على المنطقة المصابة مباشرة.

الزنك

كشفت دراسة حديثة أن العلاج بأكسيد الزنك أو كريم الجلايسين يمكن أن يقضي على القرح في غضون 24 ساعة فقط.

زيت النعناع

يعد زيت النعناع مضادًا حيويًا طبيعيًا يقضي على العدوى، فقط يُمزَج مع زيت جوز الهند، ثم يُطبق على القرحة.

الفانيلا

وهنا يمكن استخدام زيت الفانيلا أو الفانيلا السائلة المستخدمة في صناعة الحلوى، قم بإضافتها على المنطقة المصابة باستخدام قطنة.

تغيير فرشاة الأسنان

عند الإصابة بقرحة داخل الفم، لابد من تغيير فرشاة الأسنان، لأنها أصبحت مُحملة بالعدوى.

مكعب الثلج

يعمل الثلج على الحد من الألم، كما أنه يقلل الالتهابات، ولكن يمكن استخدامه مع أحد العلاجات السابقة.

شاي الإشنسا

تعمل عشبة الإشنسا على محاربة العدوى من خلال تناول 2 كوب يوميًّا.