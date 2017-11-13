تناول 5 حبات من الفطر تقي من الخرف

أثبتت دراسة أميركية جديدة أن تناول 5 حبات من الفطر يومياً قد تقي من أمراض القلب والسرطان ويساعد في توقف مسارات الخرف المدمرة وذلك لاحتوائه اثنين من مضادات الأكسدة نادرا ما يجمعهما أي مكون غذائي آخر.

فالفطر حسب ما أكده باحثون أغنى مصدر غذائي يجمع بين اثنين من مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتعزز الصحة، الإرغوثيونين والجلوتاثيون يحاربان الجزيئات الضارة المرتبطة بالخرف وأشكال متعددة من السرطان وحتى أمراض القلب.

ولفت الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور روبرت بيلمان من جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن الجسم حين يستخدم الأوكسجين يفرز جذورا حرة كيميائية تقوم بالاقتران بالالكترونات مسببة الضرر للخلايا والبروتينات والحمض النووي، لكن تجديد المواد المضادة للأكسدة في الجسم يمكن من تجنب هذه الاضرار.

كما أن خصائص الفطر المضادة للالتهابات تستخدم كأغذية وظيفية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم وتعزيز نمو الأعصاب في الدماغ.

وحسب الدراسة فإن البورشيني البري المفضل في إيطاليا يحوي أكبر كميات من هذه المضادات مقارنة للأنواع الأكثر شيوعا لكن رغم ذلك تبقى غنية بها أكثر من بقية الأطعمة.

أما طبخ الفطر فلا يؤثر في محتوياته وحسب بيلمان فإن الدليل على صحة الفرضية أن إيطاليا وفرنسا حيث الاستهلاك الأكبر للفطر لديهما مستويات أقل من الخرف مقارنة بالولايات المتحدة.