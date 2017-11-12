طرق لتنقية جسمك من السموم

يعتقد كثير من الناس أن أجسامنا لا تحتاج إلى مساعدة خارجية لتنقيتها من السموم، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فبالرغم من أن بعض أجهزة الجسم كالكبد والكلى تعد مصفاة لهذه السموم، إلا أن كثرة الملوثات التي نتعرض لها عن طريق الهواء والماء والأغذية والأدوية تجعل من الصعب على الجسم بمفرده طرد هذه السموم.

ولحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء السهلة التي يمكنك القيام بها لمساعدة جسدك على التخلص من السموم الضارة، وفيما يلي 14 طريقا سهلا وبسيطا لإزالة هذه السموم، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث بوست" المعني بالصحة:

1- التفاح العضوي

يتميز التفاح العضوي بخلوه من المواد الكيمياوية الناتجة عن الأسمدة والمبيدات الحشرية، كما أن مادة البكتين المتوفرة فيه بكثرة تساعد في حصر السموم بالأمعاء وطردها مع الفضلات.

2- تناول المشروبات الخضراء

التركيز على تناول المشروبات الخضراء، مثل: النعناع والزعتر والخرشوف، هذا بالإضافة إلى الزنجبيل والتوت، بشكل يومي يساعد في تطهير الجسم من السموم لما تحتويه هذه الخضراوات الورقية من مواد مضادة للأكسدة والجراثيم.

3- الماء مع الليمون

تناول كوب كبير من الماء النقي الممزوج بعصير ليمونة طازج صباحاً، يساعد في تنقية الجسم من السموم، بالإضافة إلى محاربة السرطان لما يحتويه الليمون من 20 مركباً مضاداً للسرطان.

4- تناول التوت الأزرق يومياً

يحتوي التوت الأزرق على مادة الأنثوسيانين التي تقلل من الاتهاب في الجسم والدماغ، مما يساعد في تنقية الجسم.

5- التنفس الجيد

الأكسجين يقتل البكتيريا والفيروسات ويساعد في الشعور بالنشاط، لذا ينصح بأخذ نفس عميق بين الحين والآخر يوميا.

6- الابتسامة والضحك

يقلل التفكير الإيجابي من المواد الكيمياوية التي يفرزها الجسم نتيجة الإجهاد، وهناك قول مأثور يؤكد أن "الضحك هو أفضل دواء".

7- الكركم

يساعد تناول ملعقة واحدة من الكركم يومياً في تنقية الكبد من السموم وبالتالي تطهير الجسم، وذلك لما يحتويه هذا التابل المميز من المغذيات ومضادات الأكسدة.

8- الإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة

تحتوي الفواكه والخضراوات الطازجة على إنزيمات تساعد في عملية الهضم وتحسين امتصاص المغذيات، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لإزالة السموم بكفاءة، مثل البيتا كاروتين وحمض الفوليك والنياسين وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين والثيامين وفيتامين "B12" والبيريدوكسين وفيتامين "C" وفيتامين "E" والكالسيوم والنحاس والحديد والماغنيسيوم والمنغنيز والكبريت والزنك، وغيرها.

9- استبدال المنظفات الكيمياوية بأخرى طبيعية

تحتوي المنظفات الكيمياوية على مواد سامة مثل الكلور والمنتجات النفطية والأمونيا والبيركلورثيلين والكثير من المواد الكيمياوية الضارة الأخرى التي تعد من أسباب الإصابة بالسرطان والربو وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة. لذا ينصح باستبدال هذه المنظفات الكيماوية بأخرى طبيعية، مثل صودا الخبز والخل والتي تؤدي نفس النتيجة.

10- تناول الأطعمة المزيلة للسموم

الحرص على تناول ما لا يقل عن 3 من أفضل الأطعمة في إزالة السموم من الجسم يومياً، وتتمثل هذه الأطعمة في القرنبيط، والثوم، والسبانخ، والملفوف، والتوت والزنجبيل.

11- الإكثار من شرب الماء

يساعد شرب الكثير من الماء النقي في خروج السموم من الجسم، فكل أجهزة الجسم تقريباً تعتمد على الترطيب السليم للعمل بسلاسة.

12- عصير الصبار

يساعد عصير الصبار في تطهير الأمعاء من السموم، لذا ينصح بتناول ربع كوب فقط من ذلك العصير المفيد يومياً.

13- البروبايوتيك (البكتيريا المفيدة)

تناول ملعقة واحدة يومياً من بكتيريا البروبايوتيك الحية على معدة فارغة تعمل على قتل البكتيريا الضارة والخمائر وتساعد في شفاء بطانة الأمعاء.

14- ممارسة الرياضة

تعد ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً من أفضل الطرق لإزالة السموم الضارة من الجسم، وذلك بفضل العرق الذي يطرده الجسم.