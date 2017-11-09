كيف تحصلين على شفاه ناعمة في 5 دقائق؟

تُعتبر الشفاه من أبرز العناصر الجمالية في الوجه، وهي تحتاج إلى عناية خاصة تحميها من الجفاف والتشقق التي تزداد حدّتها مع اقتراب فصل الشتاء. ولذلك ننصحكِ بأن تواظبي على تقشير شفاهكِ بشكل أسبوعي وترطيبها عدة مرات في اليوم للحفاظ على نعومتها. فيما يلي تعرّفي على أسهل الخلطات المقشّرة للشفاه التي تتمتع أيضاً بفعالية كبيرة وتعطي نتائج سريعة جداً.

- خلطة العسل والسكر:

يساهم السكر في تخليص الشفاه من الخلايا الميتة، أما العسل فيتميّز بمفعوله المضاد للبكتيريا. اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من السكر للحصول على مزيج منعّم ومغذٍّ لبشرة الشفاه.

- خلطة البن والملح:

يتميّز البن بمفعول مقشّر للبشرة فيما يساهم الملح في جعل الشفاه تبدو أكثر امتلاءً. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الكريم المرطب الذي تستعملينه مع ربع ملعقة من مسحوق البن وربع ملعقة من الملح للحصول عل مزيج مقشّر بامتياز.

- خلطة السكر والفازلين:

يلعب السكر البني دور مقشّر فعّال للبشرة فيما يقوم الفازلين بتأمين ما تحتاجه البشرة من ترطيب. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من السكر مع نصف ملعقة صغيرة من الفازلين لتأمين التقشير والترطيب لشفاهكِ.

- خلطة البايكنغ صودا والعسل:

يعمل العسل على تغذية بشرة الشفاه وحمايتها من الاعتداءات الخارجية، فيما تعمل البايكنغ صودا دوراً مقشراً بامتياز. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من العسل مع ربع ملعقة صغيرة من البايكنغ صودا وقطرتين من زيت الزيتون للحصول على مقشّر منعّم ومضاد للبكتيريا.

للحصول على أفضل النتائج، طبّقي هذه الخلطات الطبيعية بواسطة الأصابع على بشرة الشفاه بعد تنظيفها. دلّكي شفاهكِ لمدة دقيقة ثم اتركي الخلطة على الشفاه لمدة 4 دقائق قبل إزالتها بقطنة مبللة بالماء الفاتر. ولا تنسي تطبيق بلسم مرطب على الشفاه بعد عملية التقشير.