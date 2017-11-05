أفضل طريقة لمعرفة الحد الأقصى لنبضات القلب حسابياً

أشارت أبحاث جديدة أن أفضل طريقة لمعرفة إن كنت تمارس الرياضة بشكل صحيح أو لا هو أن تستمع إلى نبضات قلبك، إذ ترصد نبضاتك لتتأكد من أنها تسير على ما يرام أثناء ممارسة الرياضة أم لا.

ولابد من الإشارة إلى أن القلب يضخ الدم من خلال حركات تسمى بنبضات القلب وهي منقسمة إلى قسمين: "دقات القلب الانبساطية" وفى هذه الدقة يقوم القلب بإرسال الدم المحل بالأغذية والأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، و"الدقات الانقباضية" يقوم فيها القلب باستقبال الدم المحمّل بثانى أكسيد الكربون، وهذه الدقات يوجد لها معدّل عام ثابت، وإذا زادت عنه فهذا نتيجة لمرور الإنسان ببعض الظروف، وتحسب دقات القلب بطرق عدّة.

وتقول صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن أفضل طريقة لمعرفة الحد الأقصى لنبضات القلب أثناء ممارسة الرياضة من خلال طرح عمرك من الرقم 220 فتكون النتيجة هى الحد الأقصى لضربات القلب، فمثلًا فى حال كان عمر الشخص 51 عام فيكون الحد الأقصى لضربات قلبه هو 220 — 51= 169 في الدقيقة ولا يجب أن يتجاوز ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب الذى يتم طرحه من الرقم 220، هو الحد الأقصى لضربات القلب، وهذه الطريقة ليست سيئة للغاية وليست دقيقة تماما، ولكن على الأقل تعطيك إشارة جيدة إلى حد ما على ما قد يكون الحد الأقصى لمستوى نبضات قلبك.

ولفتت الصحيفة إلى أن معدل ضغط الدم المضبوط، التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وانخفاض الكولسترول، والدهون فى الجسم كلها فوائد تساعد فى ضبط معدل نبضات القلب.