تناول الطعام بمفردك خطر يهدد حياتك

توصل العلماء إلى نتائج طبية مثيرة بشأن تناول الفرد للطعام بمفرده، إذ إنه يزيد احتمال الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، التي تشتمل على مجموعة من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم،أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الباحثين درسوا العلاقة بين الشعور بالوحدة والصحة الجسدية بين الرجال والنساء، فاكتشفوا أن الرجال أكثر عرضة للخطر نتيجة تناول الطعام وحدهم، فالرجال الذين يتناولون الطعام وحدهم يزيد لديهم خطر إصابتهم بالسمنة بنسبة 45%، في حين تصل نسبة المخاطر لدى النساء لـ29%.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء توصلوا لهذه النتائج لأن نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم آخذة في الزيادة في جميع أنحاء العالم، ومن ثم فإن الشخص الذي يشعر بالوحدة يتخذ خيارات غير صحية عند تناول الطعام، إذ إنه يقبل على الوجبات السريعة، ويتغاضى عن الخضراوات والفاكهة.

وأجرى باحثون من مستشفى جامعة "Dongguk Ilsan" في سيول، بكوريا الجنوبية، الدراسة على 7.725 بالغ، يأكلون الطعام بمفردهم، وعند مقارنة صحتهم بالآخرين الذين يتناولون الطعام وسط أشخاص، اتضح أن الرجال الذين يأكلون وحدهم لديهم نسبة خطر 45 % فيما يتعلق بزيادة الوزن، و 64% لتطوير متلازمة التمثيل الغذائى.

ووجدت الدراسة أنه إذ شعر شخص ما أنه معزول اجتماعيا، فإنه يقبل على تناول الوجبات السريعة بدلا من الفواكه والخضروات، وهذا سوف يؤثر في الصحة ويمكن أن يزيد من احتمال تطوير ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري.