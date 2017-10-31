الإسبرين يحمي من الإصابة بمرض السرطان

أظهرت دراسة طبية صادرة حديثا، أن أخذ حبوب الأسبرين بشكل منتظم يحمي من الإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد.

واستندت الدراسة التي أعدها باحثون صينيون من جامعة هونغ كونغ، إلى بيانات التطور الصحي لعينة من 600 ألف شخص، في محاولة لرصد العلاقة بين الأسبرين والسرطان.

ووجدت الوثيقة العلمية الأكبر من نوعها، أن من دأبوا على أخذ حبة أسبرين كل يوم على مدى سبعة أعوام، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 47 في المئة.

واكتشفت الدراسة أن مستهلكي الأسبرين، كانت عرضة إصابتهم بسرطان المعدة أقل بـ38 في المئة مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا الدواء بوتيرة أقل.

وفي المنحى نفسه، وجدت الدراسة أن مستهلكي الأسبرين أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 34 في المئة، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويجري استخدام الأسبرين الذي يعرف أيضا بـ" حمض الأسيتيل ساليسيليك" بمثابة مسكن عام للآلام في أغلب دول العالم وجرى استخدامه بمثابة دواء منذ 1899.