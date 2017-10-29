قدرات خاصة لمن يسيرون أثناء النوم

وجدت دراسة جديدة أن الذين يسيرون أثناء النوم هم الأكثر عرضة لعملية " التوجيه الآلي" حتى عندما يكونون مستيقظين، وهو ما يجعلهم يتمتعون بمهارات تفوق الأشخاص الطبيعيين.

واكتشف الباحثون هذه النتائج بعد إجراء اختبارات لعدد من الأشخاص الذين يسيرون أثناء النوم، وهو ما يعرف طبيا باسم "سرنمة " أو "الجُوال"، وهو أحد اضطرابات النوم، يحدث خلالها قيام المريض بأنشطة من ضمنها المشي.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يميلون إلى السير أثناء النوم هم أقل تأثرا بالحاجة إلى العودة للوراء عند بلوغ هدف ما، حيث أنهم أقل ترددا في اتخاذ القرارات، وكانوا قادرين على الاستمرار في المشي على النحو الطبيعي فيما أولئك الذين لا يعانون من هذا النوع من اضطرابات النوم كانوا أكثر ميلا للتخلص من المهام الموكلة إليهم في وقت مبكر، وهذا ما يشير إلى أن الذين يعانون من السرنمة يمتلكون مزايا ومهارات متعددة مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.

ويعتقد بأن المصابين بهذا النوع من اضطراب النوم، يمكنهم القيام ببعض الأشياء المعقدة بالإضافة إلى المشي، مثل ارتداء الملابس وقيادة سيارة أو العزف على آلة موسيقية، ويؤثر هذا الاضطراب على 2 إلى 4% من البالغين، وأكثر من 10% من الأطفال على الرغم من أن معظمهم سيتخلص من هذا الاضطراب بمجرد الوصول إلى سن البلوغ

وقال الدكتور أوليفر كاناب، وهو محاضر في علم الأعصاب الإدراكي في جامعة سنترال لانكشاير، إنه "لم يعرف سوى القليل عن علامات السير أثناء النوم، وذلك أساسا بسبب صعوبة التحقيق في هذه الحالة تجريبيا"، وأضاف: "تقدم أبحاثنا رؤية لهذه الاضطرابات في النوم، وتوفر صلة علمية واضحة بين العمل والوعي والنوم."