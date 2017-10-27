الاكتئاب قد يصيبك بالسرطان!

كشفت دراسة حديثة أن الاكتئاب يزيد من خطر الوفاة المبكرة للرجل إلى ثلاثة أضعاف، خصوصًا من يعانون الأمراض العقلية، إذ إن الحالة النفسية السيئة تقمع جهاز المناعة، وتعرض الشخص لخطر استقبال المرض.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الاكتئاب والاضطرابات العقلية تؤثر في مناعة الجسم وتزيد من الخمول، وتسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان، كما تزيد نسبة الوفاة عند النساء اللاتي يعانين الاكتئاب إلى 51%.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية يكونون أكثر عرضة لعادات نمط الحياة غير الصحي، بما في ذلك سوء التغذية وعدم النشاط والإفراط في تناول الكحول.

ونقلت الصحيفة عن المؤلف الرئيسي للدراسة ستيفن جيلمان، وهو من معهد Eunice Kennedy Shriver الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية فى ولاية ماريلاند قوله "إنه بالنسبة لبعض الأفراد فإن الاكتئاب يمكن أن يكون حالة خطيرة جدا، ومن المهم الحصول على العلاج المناسب للاكتئاب، وملاحظة عدم تكرارة مرة أخرى".