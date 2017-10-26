الحرمان من النوم يسبب السمنة

يمكن لنقص النوم أن يصبح أمرا خطيرا على الصحة البشرية من عدة نواح، وقد يكون اكتساب الوزن الزائد أحد تلك المخاطر.

ووجدت دراسة جديدة أن النوم أقل من سبع ساعات في الليل يؤدي إلى تناول الناس لسعرات حرارية إضافية تقدر بـ385 سعرة حرارية في اليوم، وهو ما يعني زيادة في الدهون في منطقة الخصر بحوالي رطل كل أسبوع.

وتوصلت الدراسة إلى أن نقص النوم يشكل خطرا على الأشخاص لأنه يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون في اليوم التالي بدلا من تناول وجبة خفيفة من الفواكه والخضروات.

وأجرى الباحثون من كلية كينغز في لندن تحليلا لـ11 دراسة لتحديد ما إذا كان لمدة النوم مساهمة في زيادة الوزن.

ودرس الباحثون 172 شخصا لمعرفة ما إذا كانت مدة النوم مرتبطة بزيادة الوزن، ووجدوا أن نقص النوم لديهم لم يدفعهم لتناول كمية أكبر من الطعام بل جعلهم يلجؤون لخيارات غير صحية.

وتأتي السعرات الحرارية الزائدة من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بما في ذلك الشوكولاتة ورقائق البطاطس والحلويات، وينصح الخبراء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و64 عاما، بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، ويشدد الخبراء على أن هذا الأمر حتمي للحفاظ على نظام غذائي صحي.

وبعد النوم بشكل غير كاف في الليل، يعتقد الأشخاص بأنهم في حاجة لبعض الطاقة وهذا يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غني بالدهون ولا يتضمن سوى كميات قليلة من البروتينات التي هي ضرورية لعمل خلايا الجسم.

وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أيضا أن الذين ناموا أقل من 7 ساعات كانوا أقل عرضة للقيام بأي أنشطة في اليوم التالي، لذا فإن هذا ما يؤثر على قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية ومنع زيادة الوزن.

وفي المتوسط، يحتاج الجسم إلى حرق 3500 سعرة حرارية في الأسبوع (أو 500 سعرة حرارية في اليوم) لفقدان رطل واحد من الوزن، لذلك، إذا كان الشخص يكتسب حوالي 400 سعرة حرارية يوميا بدلا من حرقها، فإن ذلك سينتهي بزيادة في الوزن في كل أسبوع.

ويوصي الخبراء بأن يولي الناس اهتماما أكبر لعادات النوم الخاصة بهم، بحيث لا يعوق هذا الأمر نظامه الغذائي في اليوم التالي.