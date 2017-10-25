ماذا يحدث لجسمك عند تناول المايونيز؟

قبل أن تضع المايونيز على ساندوتش البرجر أو إضافته إلى أطعمتك المفضلة، تعرف على أضراره، وفقا لموقع "بولد سكاي" الأمريكي المختص بالموضوعات الصحية والمنوعات.

1- زيادة الوزن

تبين البحوث أن تناول المايونيز يسبب في زيادة الوزن، فهو يحتوى على دهون يصعب حرقها، خاصة في منطقة البطن، حيث يساعد على تخزين الدهون الزائدة فيها.

2- الإصابة بأمراض القلب والسرطان

يؤدي المايونيز إلى الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بسبب احتوائه على دهون "الأوميجا".

3- الإصابة بالكوليسترول

الزيوت الدهنية الموجودة في المايونيز، تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وانخفاض معدلات الطاقة في الجسم.

4- ليس جيد لصحة الحوامل

إن تناول الحوامل للمايونيز، يساهم في فتح شهيتهم، خاصة إلى الوجبات السريعة، والتي تضر بصحة الأم والطفل أثناء الحمل.

5- يزيد الإصابة بقرحة المعدة

إن الإكثار من تناول المايونيز، يسبب زيادة التهاب قرحة المعدة، بسبب الدهون الموجودة فيها.

6- ارتفاع مستوى السكر في الدم

تناول معلقة واحدة من المايونيز، يزيد مستوى السكر، مما يؤثر عليك ويجعلك تشعر بالضعف.

7- ضار في حالة الإصابة بالإسهال

عند الشفاء من الإسهال، يفضل الإبتعاد عن تناول المايونيز، والأطعمة التي تحتوى على نسبة دهون عالية، لأنه يزيد من "الإسهال" في حالة الإصابة به.

8- الإصابة بالنقرس

إذا كنت تعاني من النقرس، الأفضل أن تبقى بعيدا عن الأطعمة المقلية وكذلك التي تحتوي على المايونيز، لأنها تزيد من الإتهاب في الأقدام، وذلك بسبب ارتفاع محتوى الصوديوم.

9- يزيد من آلام المصابين بحصى المرارة

يزيد المايونيز آلام المصابين بحصى المرارة، بسبب ما يحتويه من دهون وصوديوم.

10- إلتهاب المعدة

الصوديوم الموجود في المايونيز ليس جيد لبطانة المعدة، كما يؤدي إلى التهابها.