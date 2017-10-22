أقراص جديدة توقف مرض السكري من النوع 2

اكشفت العلماء أقراصاً جديدة يمكن أن توقف مرض السكري من النوع 2 عند حده، وتساعد المرضى على فقدان الوزن، ويمكن أن تكون متاحة في غضون 3 سنوات.

وقالت صحيفة ديلي ميل اللندنية إن نتائج الاختبارات التي أجريت على 632 مريضاً خلصت إلى أن "سيماجلوتيد" ساعد نحو 71% منهم في التخلص من عدة كيلوغرامات من أوزانهم، فيما يعتقد أنه أول عقار من نوعه للنوع الثاني من مرض السكري يخفف الوزن.

ويأمل الباحثون أن يوفر "سيماجلوتيد" وسيلة أفضل للسيطرة على القاتل الخفي، إذ إن بعض العلاجات المتاحة حالياً يمكن أن تؤدي إلى زيادة غير متوقعة للوزن وبالتالي النوع 2 من مرض السكري.

وقد نشرت نتائج المرحلة الثانية من التجربة التي قام بها مركز ليستر للسكري في مجلة "جاما" الطبية المرموقة.

وقد أعطيت الأقراص كإضافة للمرضى الذين يتناولون بالفعل ميتفورمين - الدواء الذي يعتبر خط الدفاع الأول للسيطرة على حالة يمكن توقِّيها.

واكتشف الباحثون أن "سيماجلوتيد" أوقف داء السكري من النوع الثاني في مساراته، وخفض مستويات السكر في الدم، وحال دون حاجة المرضى للأنسولين.

يذكر أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والعمى وبتر الساق، ويعتبر قنبلة موقوتة عالمية.