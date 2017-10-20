للحفاظ على صحتك كليتيك.. عليك بهذه الأعشاب

يعاني واحد من كل عشرة حول العالم من أمراض الكلى المزمنة، إلا أن الكثيرين لا يدركون حتى أن لديهم مشاكل بالكلى!

والعثور على وصفات طبيعية آمنة وفعالة لتعزيز صحة الكلى ربما تكون أمرا صعبا للغاية، ومع ذلك فقد أجريت عدة دراسات بشأن النباتات والأعشاب التي تحسن من وظائف الكبد والقولون.

وبحسب مؤسسة الكلى الأميركية فإن هناك بعضاً من تلك النباتات والأعشاب التي يمكن أن تعزز بالفعل صحة الكلى عند استخدامها في كميات دقيقة. وفيما يلي مجموعة من النباتات والأعشاب والعلاجات الطبيعية تم دراستها ونشرها موقع "herbs-info" بأنها مفيدة للكلى:

1- الشاي الأخضر

أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه مدر للبول. ويحتوي كذلك على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الـ"بوليفينول"، المعروفة بقدرتها على منع تكون حصوات الكلى وحتى منع بعض أنواع السرطان.

2- شاي جافا

تم إدراج شاي جافا في الأدوية الفرنسية والإندونيسية والهولندية والسويسرية كعلاج لأمراض الكلى، حيث يتميز بخصائص مدرة للبول ويزيد من قدرة الكلى على القضاء على المركبات التي تحتوي على النيتروجين.

ويعتقد بعض الخبراء أن شاي جافا هو علاج فعال ضد حصوات الكلى، والتهابات الكلى ويسهم في تعزيز وظائف الكلى بسبب ما مكوناته من الجليكوسيد والزيوت الطيارة والبوتاسيوم. وكشفت الدراسات الحديثة أيضا أن شاي جافا مفيد لعلاج النقرس والسكري والروماتيزم.

3- التوت البري

في البداية كان يستخدم التوت البري فقط لعلاج التهابات المسالك البولية، ثم كشفت الدراسات العلمية الأخيرة أن التوت البري يسهم أيضا في منع تكوين حصوات الكلى. وأثبتت الأبحاث أن التوت البري يعد مصدرا جيدا لحمض الكينييك، وهي مادة حمضية تساعد على جعل البول أكثر حمضية، وبالتالي تمنع أيونات الفوسفات والكالسيوم من تشكيل حصوات الكلى.

4- الزنجبيل

لأكثر من 2000 عام، يتم استخدام الزنجبيل لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض، بما في ذلك اضطرابات الكلى. وتشير الأدلة التجريبية العلمية إلى أن الزنجبيل يحتوي على المكونات النشطة التي تنشط مضادات الأكسدة، مما يؤدي إلى زيادة الحماية للكلى.

ويساعد الزنجبيل على تفتيت حصوات الكلى، علاوة على كونه مصدرا جيدا لعناصر غذائية قيمة مثل فيتامين C وحمض الفوليك وفيتامين B3 والحديد والكالسيوم والبروتين.

5- الخيار

يتكون الخيار من 97% من الماء. فسواء تم عصره أو تناوله نيئا، يكون الخيار مصدرا ممتازا لمواد غذائية مفيدة مثل فيتاميناتA وC، و الـ"لوتين" وبيتا كاروتين والماغنيسيوم والبروتين والفوسفور والكالسيوم.

تم ملاحظة خصائص متميزة للخيار كمدر للبول وملين، ويُنصح به للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. يساعد الخيار على القضاء على السموم الضارة في الكلى وكذلك تفتيت حصوات المثانة والكلى.

6- البصل

أثبتت الأبحاث العلمية أن البصل يمكن أن يخفف الألم الناتج عن حصوات الكلى. ويعتقد أن تناول عصير البصل يساعد في التخلص من حصوة الكلى خلال 24 ساعة على الأقل.