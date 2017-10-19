باحثون ينجحون في إنتاج بيض محمل بأدوية مكافحة السرطان

اكتشف الباحثون في اليابان طريقة لإنتاج أدوية أرخص يمكن استخدامها لعلاج مجموعة من الأمراض من بيض الدجاج.

وقالت " سي إن إن" إنهم نجحوا في تعديل دجاج وراثيا لإنتاج بيض يحتوي على كميات كبيرة من بروتين إنترفيرون بيتا، وهو بروتين يستخدم لعلاج أمراض مختلفة، بما في ذلك التصلب اللويحي المتعدد والسرطان.

غير أن المشكلة في هذا البروتين هي كلفته العالية، إذ تتراوح بين 300 و 1000 دولار للميكروغرام الواحد فقط، وفقا لشركة الأدوية، "كوزمو بيو" التي شاركت في قيادة البحث.

فعلاج مرض التصلب المتعدد، على سبيل المثال، يمكن أن يبدأ بجرعة انترفيرون من 30 ميكروغرام ثم تزداد صعودا.

وقد أجري هذا البحث بتضافر جهود علماء من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة (إيست)، والمنظمة الوطنية للبحوث الزراعية والأغذية، وكوزمو بيو.

ووفقا لما ذكرته "ميكا كيتاهارا"، المتحدثة باسم" كوزمو بيو"، فإن هذه التقنية ستخفض أسعار أدوية السرطان بنسبة 90٪ على الأقل إذا ثبت نجاحها في تجارب أخرى.

وأضافت" كيتاهار" إن الإنتاج التقليدي للإنتيرفيرون يحتاج إلى منشآت معقمة كبيرة ولكن البيض يعمل كمنظومة تعقيم منتجة للبروتين.

وقد تم بالفعل الموافقة على عقار، كانوما، الذي ينتج باستخدام الدجاج المعدل وراثيا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لعلاج نقص حمض الليبوز ، وهو حالة وراثية نادرة حيث إن الجسم لا ينتج ما يكفي من البروتين الذي يساعد الجسم على كسر المواد الدهنية.