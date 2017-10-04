وضعت العسل على وجهها لمدّة شهر... والنتيجة مذهلة

شاركت سيّدة مجهولة (32 عاماً) تجربتها، عبر الإنترنت، بعدما عانت طويلاً من حب الشباب.

وفي التفاصيل، قامت السيدة بوضع العسل الصافي على شكل "ماسك" على وجهها، طيلة شهرٍ كامل، وشاركت النتيجة الأسبوعية مع متابعيها، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وصُدم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالنتيجة التي حصلت عليها السيّدة التي اعتمدت علاجاً منزلياً وطبيعياً ورخيصاً، بعيداً عن الأدوية الكيماوية.

وأوضحت أنّها تخلّصت من التهاب الجلد الدهني (نوع من حب الشباب)، الذي عانت منه طويلاً، عبر تنظيف الوجه بمنظّف معتدل، ثمّ تدليك المنطقة الملتهبة بطبقة رقيقة من العسل الصافي، وتركها لحوالي 3 ساعات، طيلة شهرٍ.