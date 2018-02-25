السمنة مُعدية كالإنفلونزا

كشفت دراسة أميركية جديدة أعدتها جامعة كاليفورنيا، أن السمنة أو اكتساب الوزن معدية كالإنفلونزا والأمراض الموسمية المعدية الأخرى، وفقاً لما نشرته مجلة «news week» الأميركية.

وقالت المجلة: إن دراسة أجريت خلال 2007، أثبتت أن هناك احتمالاً بنسبة 57% في أن تصبح بديناً بمجرد مرافقتك لصديق أو فرد من العائلة يكون مصاباً بالبدانة.

ويعود ذلك إلى أن الارتباط الوثيق بين نمط الحياة والصداقات وبين عاداتنا الغذائية، غالباً ما يؤثر على وزننا وصحتنا بشكل عام.

وبحسب الدراسة قد يؤثر العيش في مجتمع لا يمارس فيه الكثير من الأشخاص الرياضة، بالإضافة إلى استهلاكهم المتواصل للوجبات السريعة، على سلوك الأفراد، وقد توصل الباحثون إلى أن السمنة تنتقل بفعل القرب والاحتكاك المتواصل.